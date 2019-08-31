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Siri olayından dolayı 300 kişiyi işten çıkarıldı

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TEKNOLOJİ  | 31.08.2019 07:41 | Son Güncelleme

Sesli asistanlar dönem dönem gizlilik ihlalleri ile gündeme başladı. Google, açık açık Google Asistan’ı dinlediğini açıklasa da Apple, gizliliğe çok önem verdiğini bu yüzden Siri’yi dinlemediğinin altını çiziyordu.

Siri olayından dolayı 300 kişiyi işten çıkarıldı

Ancak bu olayın Apple’ın dediği gibi olmadığı anlaşılmıştı. Kullanıcılarının Siri konuşmalarını dinlediğini kabul edip özür dileyen Cupertinolu firma, bugün ilginç bir karara daha imza attı.

Siri’nin dinlenme olayında yer alan Apple ile sözleşmesi olan 300’den fazla kişinin bugün işine son verildiği açıklandı. Ancak Apple, yine de Siri’yi dinlemekten vazgeçmeyeceğini belirtti. Artık Siri’nin verilerini sadece Apple’ın kadrosunda çalışan kişilerin geliştirme amaçlı kullanacağı açıklandı.

Geçtiğimiz günlerde Xbox’ın Kinect’inin de oyuncuların verilerini izinsiz topladığı gündeme gelmişti. Yani anlayacağınız bir sesli asistanın gelişimi sadece firma ile bitmiyor. Aslında kullanıcılar sesli asistanların gelişiminde çok büyük rol üstleniyor. Bakalım ilerleyen dönemlerde bu izinli veya izinsiz dinleme olayı için Avrupa Birliği’nden bir karar çıkacak mı?

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Anahtar Kelimeler:
Apple google asistanı siri

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