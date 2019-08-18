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Siri üzerinden Spotify’i kontrol edebileceksiniz

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TEKNOLOJİ  | 18.08.2019 09:25 | Son Güncelleme

Her ne kadar Siri son derece gelişmiş bir sisteme sahip olsa bile, yine de Apple şirketi kendi uygulaması olan Apple müzik uygulamasını tehdit etmek istemiyor.

Siri üzerinden Spotify’i kontrol edebileceksiniz

Spotify şu an için dünyanın en büyük müzik platformlarından birisi olarak kabul ediliyor ve sayı bakımından Apple müzik platformunu geçmiş bulunuyor. iPhone kullanan kişilerin bile önemli bir bölümü Spotify platformunu tercih ediyor. Bu duruma daha fazla kayıtsız kalamayan Apple, iOS 13 ile birlikte önemli bir gelişme sağladı.

Siri akıllı asistan sisteminin çok daha kişisel hale gelmesini sağlamak isteyen Apple kuruluşu, müzik platformları ile bağlantılı olmasını sağladı. Böylece herhangi bir müzik platformunda istediğiniz parçayı çalabilmek sadece Siri’ye seslenmeye bakacak.
Ayrıca iOS 13 sayesinde Siri platformu üzerinden müziklerinizi dilediğiniz gibi listeleme imkanınız da oluşacak. Siri’ye bir parça çalmasını, çalma listesini oynatmasını, albümleri çalmasını ve dahasını söylemeniz halinde Siri bunu hemen uygulayacak. Böylece kullanıcılar için daha kişisel bir akıllı telefon ortaya çıkacak.

Uygulama geliştiricileri son değişikliklerden memnun gibi görünüyor. Muhtemelen iOS 13 geldiğinde Spotify de Siri platformuna entegre olmuş bir şekilde karşımıza çıkacak. Eğer iPhone akıllı telefonlarından birisini kullanıyorsanız, Siri ile Spotify entegrasyonuna siz nasıl bakıyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
siri spotify

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