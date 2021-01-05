Şirince gezilecek yerler - Detaylı Şirince gezi rehberi

Zaten turistik olan Şirince Köyü, Mayaların kehanetine göre 2012'de kıyamet kopacak ve kurtulan iki yerden biri olacaktı. O dönem bilinirliği iyice arttı, adını duymayan kalmadı. Kimisi uzun tatiller için tercih ediyor Şirince'yi, kimisi kısa hafta sonu kaçamakları için. Yazın aşırı kalabalık halini sevmeyenler, kışın kafa dinlemeye geliyor. Her haliyle güzel Şirince gezilecek yerler listemiz huzurlarınızda... ŞİRİNCE İLE İLGİLİ HAP BİLGİLER Şirince'de yeme-içme

Köyde eski konakları restore edip cafe ve restoranlara dönüştürmüşler. Bu mekanlarda bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Şirince diyince şarapları akıllara geliyor. Köyde bulunan mahzenlerde envai çeşit şarabın tadına bakabilir, alış veriş yapabilirsiniz. Şirince'de konaklama

Yine eski konaklardan çevrilme öyle güzel butik oteller var ki Şirince'de. Muhakkak konaklamanızı öneririm. Şirince'ye ne zaman gitmeli?

Yazın aşırı kalabalığından hoşlanmıyorsanız Nisan-Mayıs ya da Eylül-Ekim aylarında gitmenizi öneririm. Hava sıcaklıkları da daha konforlu gezmenize olanak sağlayacaktır.

Şirince'de ne kadar kalmalı?

Yalnızca gezmek için gidecekseniz Şirince Köyü'nü yarım günde çok rahat gezersiniz. Bölgedeki diğer yerleri de gezmek ve burada konaklamak isterseniz 3 gün ideal olacaktır. Araç kiralamak gerekir mi?

Köy içinde araca ihtiyacınız olmaz. Ama Selçuk'ta bulunan Efes Antik Kenti ve diğer gezilecek yerleri görmek isterseniz araçla çok daha rahat ulaşım sağlarsınız. ŞİRİNCE NEREDE, NASIL GİDİLİR? Şirince İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı bir köy. Şirince’ye havayoluyla ulaşım sağlamak isterseniz köye en yakın havaalanı İzmir Adnan Menderes Havalimanı. İzmir’de indikten sonra önce Selçuk ilçesine ulaşıp; buradan minibüse binerek Şirince’ye ulaşabilirsiniz. Bireysel araçla, İzmir-Aydın otoyolu üzerinden Şelçuk yönüne devam edip Selçuk-İzmir otoyoluna girip Şht. Er Yüksel Özülkü Cd. üzerinden Şirince yönüne gidebilirsiniz. İzmir - Şirince arası 87 km

Selçuk - Şirince arası 7 km ŞİRİNCE HAKKINDA Şirince'nin adı

Köyün adı eskiden Çirkince'ymiş. Kuruluşu M.S 5 yy’a dayanan Şirince Köyü İzmir’in kurtuluşu ile boşaltılıp, yerlerine Selanik, Kavala’dan gelen mübadiller sayesinde Türk köyü olmuş.

O dönem Şirince’nin Rumca ismi Kırkınca/Çirkince’ymiş. Efes’ten gelen Rumlar köye 40 hane kurmuş, bu yüzden köye Kırkınca demişler. Köy, halk için o kadar özel bir yermiş ki kimsenin bilmesini istemiyorlarmış. Köy’de üretilip Efes’te sattıkları ürünlerin nereden getirildiğini soranlara Çirkince bir yerden diye cevap verdikleri için köyün bir diğer adı da Çirkince olarak anılıyormuş. Ama eski İzmir valisi Kazım Dirik Paşa’nın “böyle güzel bir yer çirkin olamaz, olsa olsa Şirince olur” demesiyle bugünkü ismini almış. Şirince'nin tarihi

Köye ilk yerleşen insanların İS 5. yüzyılda Efes limanının Kuşadası’na doğru çekilmesinden sonra olduğu döneme denk geldiğine inanılıyor. Başka bir söylenti, köye ilk yerleşenlerin Aydınoğulları tarafından serbest bırakılıp sürülmüş olan köleler olduğu. Hatta çirkince ismini de dikkat çekmesin diye bu kölelerin koyduğuna inanılıyor. Şirincedeki en eski yapı Helenistik dönemden kalma şimdilerde halk tarafından bilinen Manastır. Mayaların Şirince kehaneti

Maya takvimine gore 21 aralık 2012 yılı günü kıyametin kopacağı ama bundan nasibini almayacak 2 yerden birinin Şirince olduğuna dair bir iddia ortaya atılmıştı. Öyle ki Şirince'ye akın akın insan gitti, köyü tanımayan bilmeyen kimse kalmadı. Kısaca bir deli bir kuyuya taş attı, kırk akıllı da çıkaramadı. Tüm bu olanlarsa Şirince'nin ününe ün katmasına ve bir turizm gözdesi olmasına yaradı.

ŞİRİNCE GEZİLECEK YERLER NESİN MATEMATİK KÖYÜ Şirince gezilecek yerler listemizdeki Nesin Matematik Köyü, matematik alanında faaliyet gösteren bir eğitim ve araştırma kurumu. Nesin Vakfı'na ait 55 dönümlük bir arazi üzerine Ali Nesin ve Sevan Nişanyan öncülüğünde Mayıs 2007'de kuruldu. Köyde bilimsel ve eğitim amaçlı matematik veya matematiğe bağlı bilimlerle ilgili çalıştaylar, dersler, seminerler ve kamplar düzenleniyor. İlköğretim düzeyinde eğitimlerden ileri seviyede araştırmalara kadar her türlü matematiksel etkinlik yer alıyor. SAINT DIMITRIOS KİLİSESİ Şirince Köyünün girişinde, tepe üzerinde bulunan bu kilise XIX. yüzyılda Şirincede yaşayan Rumlar tarafından yaptırılmış. Kilisenin kitabesi günümüze gelemediğinden gerçek ismi bilinmiyor. Kurtuluş Savaşından sonra mübadele sonucunda Yunanistan'dan gelen göçmenler tarafından bu kilisenin cami olarak kullanıldığı, çarpık bir mihrap izinden anlaşılıyor. Şirince gezilecek yerler içinde bulunan kiliseyi ziyaret edebilirsiniz. ST. JOHN BAPTIST KİLİSESİ Kubbeli Kilise olarak da anılan yapının, üzerinde bulunan kitabeye göre; Vaftizci Yahya adına, Heliapolisin kutsal rahibinin emri ve Siphnoslu Kallinikosun yardımlarıyla 1805 tarihinde yaptırıldığı biliniyor. 1800 depreminde yıkılan eski kilisenin üzerine inşa edildiği düşünülen Aziz John Baptist Kilisesi Şirince gezilecek yerler diyince akla ilk gelen yerlerden.