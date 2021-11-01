Sirius yıldızının gizemli çocukları! Uzayın sırrılarını binlerce yıl öncesinde çözen gizemli kabile: Dogon kabilesi

Dogonlar, Mali'nin orta plato bölgesinde, Batı Afrika'da, Nijer kıvrımının güneyinde, Bandiagara şehrinin yakınında ve Burkina Faso'da yaşayan etnik bir grup olarak biliniyor. Nüfusu 400-800 bin arasında değişen kabile kalabalık olmasının yanında kendilerine has özellikleriyle de dikkatleri çekiyor. Kabile üyeleri Nijer-Kongo dil ailesinin bağımsız bir kolu olduğu düşünülen Dogon dillerini konuşurlar. Dogonlar en iyi dini gelenekleri, maske dansları, ahşap heykelleri ve mimarileri ile bilinirler.

BİLİM İNSANLARINI ŞAŞIRTMAYI BAŞARDILAR

Gelenekleri ve izole bir şekilde devam ettirdikleri yaşamlarının dışında Dogon kabilesi, uzay ve astronomi alanında binlerce yıl öncesinde ortaya attıkları fikirlerle günümüze damga vurmayı başardı. Modern dünyanın dinamiklerinden uzak olmalarına rağmen Dogon kabilesi üyeleri dünyanın yuvarlak olduğunu bilerel bunu kabul ediyorlar. Hatta dünyanın güneşin; ayın ise dünyanın etrafında döndüğünü biliyorlar. Satürn’ün halkalarını, Jüpiter’in Jüpiter’in uydularını ve Sirius’un aslında tek bir yıldız olmayıp A, B ve C olarak üçlü bir sistem oluşturduğunu bile günümüzde yapılan araştırmalardan çok daha önceki yıllarda keşfetmişlerdi.

VAROLUŞLARI SİRİUS YILDIZINA BAĞLI

Dogon kabilesi üyeleri varoluşlarını da gök olayları ile açıklamayı tercih ediyor. Onların varoluşu Sirius yıldızı ve güneşin evlenmesi sonucunda oldu. Dogonlar, Sirius yıldızının en parlak yıldız olduğunu Sirius’un yanında çıplak gözle görülmeyen küçük yoğun ve sönük bir yıldızın daha bulunduğunu ve bu yıldızın tam konumunu biliyorlar.

Kendi dillerinde ‘Potolo’ olarak isimlendirdikleri bu yıldızın dünyada bilinen bütün maddelerden daha ağır olduğuna inanıyorlar. Hatta Sirius’un güneşin etrafını 50 yılda döndüğünü ve ömürlerinin bu nedenle dönüş süresi ile sınırlı olduğunu düşünüyorlar.



