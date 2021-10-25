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Ünlülerin astrologu olarak tanınan Kassandra’nın 2022 yılına dair kehanetleri tüyler ürpertti

25.10.2021 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarih boyunca insanlık geleceğe dair bilgiler edinmek için çeşitli yollara başvurdu. Geleceğe duyulan bu merak hissi pek çok kahinin ortaya çıkmasını sağladı. Tarihin en ünlü kahinleri Nostradamus ve Baba Vanga olarak biliniyor. Ancak son dönemde astrolojik öngörüleri sayesinde bir isim daha popüler oldu. Ünlülerin kahini olarak kabul edilen Kassandra, 2022 yılına ilişkin öngörüleriyle herkesi şaşırtmayı başardı.

Ünlülerin astrologu olarak tanınan Kassandra’nın 2022 yılına dair kehanetleri tüyler ürpertti

Ünlülerin astrologu olarak ünlenen ve kimliğini gizlemeyi tercih eden Kassandra hakkında kesin bilgiler bulunmuyor. Doğum yeri, tarihi ve gerçek varlığına dair bilgileri paylaşmayı reddeden Kassandra, ortaya attığı kehanetlerle adından söz ettiriyor. Kassandra’nın söylediklerinin bir bir çıkması ise ona olan merakı daha da perçimliyor. Ünlü astrolog son olarak 2022 yılında insanlığı ve Türkiye’yi bekleyen olaylar hakkında açıklamalar yaptı.

ORMAN YANGINLARI VE DEPREMLER

Ünlü astrolog Kassandra, 24 Haziran tarihinde Türkiye’de orman yangınlarının çıkacağını ve Amerika’da 8.2’lik deprem gerçekleşeceğini söylemişti. Kassandra’nın söylediklerinin gerçekleşmesinin ardından gözler diğer kehanetlere çevrildi. Kassandra 24 Haziran ve yakın tarih için, “Türkiye’de pek çok şehirden peş peşe yangın haberleri alacağız. Ormanlık alanlarımız küle dönecek. Yangınların bazıları kasıtlı olarak çıkarılacak. Uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alınacak ama diğer şehirde başlayacak.Bazı depremler paniğe neden olacak. Yurt dışında şiddetli depremler meydana gelecek. Can kaybı yaşanmaması teselli kaynağı olacak.” şeklinde konuşmuştu.

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DİĞER KEHANETLERİ MERAK UYANDIRIYOR

Kassandra, orman yangınları ve depremlerin yanı sıra Türkiye’de ünlü bir sanatçının vefat edeceğini söyledi. Aynı zamanda İstanbul ve İzmir özelinde 2022 yılı için de bir kehanette bulundu. Kassandra, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerin susuzluk sorunuyla boğuşacağını belirtti. Kehanetini desteklemek için Kassandra, “Gökyüzünde bir bomba patlayacak ve bu kuvvetli yağışlara neden olacak. Bu bölgelerde sel felaketi sinyalleri görüyorum” dedi.

Büyük boyutta depremlerin Türkiye’de meydan gelebileceğini söz eden Kassandra, insanlığın depremle mücadeleye başlayacağını dile getirdi. Deprem korkusunun insanları esir alacağından söz eden Kassandra, “İlerleyen yıllarda koronavirüs benzeri salgın hastalıklar yeni türleriyle karşımıza çıkacak.” diye konuştu.

ULUSLARARASI GERGİNLİK ARTIYOR

Ülkeler arasında gerginliklerin artacağını söyleyen astrolog, bu gerginliklerin gözdağı ile sınırlı kalacağını ifade etti. Yeni bir dünya savaşının henüz öngürülerinde yer almadığını belirten Kassandra, “Soğuk savaş olarak nitelendirebileceğimiz bir çekişme olacak. Ülkeler kendi çıkarlarını korumak için kimi zaman sessiz kalmayı tercih edecek” ifadelerini kullandı.

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