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    Sirkeli tuzlu kurabiye tarifi: Sirkeli tuzlu kurabiye nasıl yapılır?

    Ferhan Petek Ferhan Petek
    31.07.2024 01:58
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    Çayın yanında servis etmelik, küçük ve anlık gelen açlık krizlerini dindirmelik sirkeli tuzlu kurabiye tarifimizi mutlaka denemelisiniz. İsterseniz hamurunu hazırlayarak dondurucuda bir süre bekletebilir, gerek duyduğunuzda çıkartarak kullanabilirsiniz.

    Sirkeli tuzlu kurabiye tarifi: Sirkeli tuzlu kurabiye nasıl yapılır?
    Tarif Puanı
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    Kaç kisilik 40
    Hazırlık Süresi 15dk
    Pişirme Süresi 20dk
    Kalori/Porsiyon 464kal

    Birbirinden lezzetli sirkeli tuzlu kurabiyeler için aşağıdaki tarifi ve verilen malzemeleri kullanabilirsiniz. İsterseniz üzerine çörek otu ve susam da serpebilirsiniz. Bu yapımı son derece kolay olan kurabiyeleri çok seveceksiniz. Afiyet olsun.

    MALZEMELER

    • 250 gram tereyağı
    • 1 çay bardağı yağ
    • 1 yumurta
    • 1 yumurtanın beyazı (Sarısını üzerine kullanın)
    • Yarım çay bardağı sirke
    • Bir çimdik tuz
    • 1 tatlı kaşığı şeker
    • 4 bardak un
    • 1 paket kabartma tozu

    TARİF

    • Hamur malzemelerini bir kapta karıştırın.
    • Yoğurarak kıvamlı bir hamur elde edin.
    • Biraz beklettiğiniz hamurdan elinizde küçük parçalar kopartın.
    • Fırın tepsisine yağlı kağıt serin.
    • Koparttığınız parçalara istediğiniz gibi şekil verin.
    • Her parçayı şekillendirerek tepsiye dizin.
    • Üzerine yumurta sarısı sürün.
    • Sıcak fırında 180 derece 20 dakika pişirin.
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    Chef GPT
    Anahtar Kelimeler:
    kurabiye tarif
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