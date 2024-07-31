Sirkeli tuzlu kurabiye tarifi: Sirkeli tuzlu kurabiye nasıl yapılır?

Çayın yanında servis etmelik, küçük ve anlık gelen açlık krizlerini dindirmelik sirkeli tuzlu kurabiye tarifimizi mutlaka denemelisiniz. İsterseniz hamurunu hazırlayarak dondurucuda bir süre bekletebilir, gerek duyduğunuzda çıkartarak kullanabilirsiniz.
Birbirinden lezzetli sirkeli tuzlu kurabiyeler için aşağıdaki tarifi ve verilen malzemeleri kullanabilirsiniz. İsterseniz üzerine çörek otu ve susam da serpebilirsiniz. Bu yapımı son derece kolay olan kurabiyeleri çok seveceksiniz. Afiyet olsun.
MALZEMELER
250 gram tereyağı
1 çay bardağı yağ
1 yumurta
1 yumurtanın beyazı (Sarısını üzerine kullanın)
Yarım çay bardağı sirke
Bir çimdik tuz
1 tatlı kaşığı şeker
4 bardak un
1 paket kabartma tozu
TARİF
Hamur malzemelerini bir kapta karıştırın.
Yoğurarak kıvamlı bir hamur elde edin.
Biraz beklettiğiniz hamurdan elinizde küçük parçalar kopartın.
Fırın tepsisine yağlı kağıt serin.
Koparttığınız parçalara istediğiniz gibi şekil verin.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.