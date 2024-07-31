Sirkeli tuzlu kurabiye tarifi: Sirkeli tuzlu kurabiye nasıl yapılır?

Birbirinden lezzetli sirkeli tuzlu kurabiyeler için aşağıdaki tarifi ve verilen malzemeleri kullanabilirsiniz. İsterseniz üzerine çörek otu ve susam da serpebilirsiniz. Bu yapımı son derece kolay olan kurabiyeleri çok seveceksiniz. Afiyet olsun.

MALZEMELER 250 gram tereyağı

1 çay bardağı yağ

1 yumurta

1 yumurtanın beyazı (Sarısını üzerine kullanın)

Yarım çay bardağı sirke

Bir çimdik tuz

1 tatlı kaşığı şeker

4 bardak un

1 paket kabartma tozu