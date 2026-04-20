Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Şırnak'ta sel felaketi: Köylüyü ölümden kurtaran uyarı silah oldu!

İçerik devam ediyor

Şırnak’ın Taşdelen köyünde etkili olan sağanak yağış, ani sel felaketine yol açtı. Yükselen suların ortasında kalan vatandaşlar büyük panik yaşarken, bir güvenlik korucusu tehlikeyi fark ederek çevredekileri uyarmak için bakın ne yaptı…

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Taşdelen köyünde yaşanan olayda, sel sularının aniden yükselmesi üzerine canlarını kurtarmaya çalışan vatandaşlar panik dolu anlar yaşadı.

SİLAH SESİYLE VATANDAŞLARI UYARDI

Edinilen bilgilere göre, taşan dere ve hızla yükselen su seviyesi köyde hayatı durma noktasına getirdi.

Selin ortasında kalan vatandaşları uyarmak ve yaklaşan tehlikeyi duyurmak isteyen bir güvenlik korucusu, havaya ateş açarak çevredekileri alarma geçirdi.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Silah seslerini duyan köylüler, hızla yüksek ve güvenli bölgelere yönelerek muhtemel bir facianın eşiğinden döndü.

Yaşanan olayda can kaybı yaşanmazken, köyde büyük panik hakim oldu. Sel sularının çekilmesinin ardından bölgede hasar tespit çalışmalarının başlatılması bekleniyor.

Yetkililer, bölgede etkili olan yağışlara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Öte yandan, ani sel riskine karşı erken uyarı sistemlerinin önemine bir kez daha dikkat çekildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Şırnak sağanak yağış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.