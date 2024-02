Şırnaklı öğrenciler TEKNOFEST’e katılmaya hazırlanıyor

Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde düzenlenen programda, DENEYAP öğrencileri yaptıkları akıllı ev ve enerji tasarrufu projelerinin sunumunu gerçekleştirdi. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Şırnak İl Sorumlusu ve TEKNOFEST İl Koordinatörü Rukiye Aslan, 11 haftalık eğitim programlarının ardından 12. hafta programında takımlaşma dönemine girildiğini ve takım olarak projelerini sergileme fırsatı bulduklarını söyledi.

Vakfın yapmış olduğu en büyük projelerden biri olan dünyanın en büyük uzay havacılık ve teknoloji festivaline Şırnak’taki tüm öğrencileri hazırladıklarını belirten Aslan, şu an enerji teknolojileri modülü için öğrencilerin 11 haftalık programlarını tamamladıklarını ve takımlaşma dönemine girdiklerini ifade etti.

Her birinin 3’er 4’er kişilik gruplar aracılığı ile takımlarını sergilemiş olduğunu aktaran Aslan, şöyle konuştu:

"Aynı zamanda akıllı ev projesi ile her birinin yapmış olduğu bu projeyi sunma fırsatı elde ettiler. Bu takımlaşma dönemine giren öğrencilerimiz bu yıl mezun olacaklar. 2 yılın sonuna geldiler. 2 yılın sonunda, 3’üncü yılda takımlaşma dönemine giriyorlar. Takımlaşma döneminde öğrencilerin her biri ilgi alanlarına yönelik yine takımlaşma dönemine giriyorlar, ardından mentörler atanıyor. Bu mentörler aracılığı ile de TEKNOFEST gibi, İNOVASYON projeleri gibi birçok projeye buradan onları gönderiyoruz.”

Şırnak’ta 4 bin 700 kişi ile TEKNOFEST finallerine katılmayı hedeflediklerini kaydeden Aslan, “DENEYAP atölyeleri olarak ortaokul ve lise kategorilerimiz bulunmaktadır. Bütün öğrencilerimizi ulusal, uluslararası yarışmalara hazırlamaktayız. Şu anda bin 890 başvurumuz bulunmaktadır. Tabii ki son başvurularımız 20 Şubat. Bu sayının katlanarak artacağını düşünüyoruz. İl Milli Eğitim Ar-Ge bu konuda çok destek veriyor. Şırnak Üniversitesi’nin çok değerli akademisyenleri ile birlikte milli eğitime bağlı proje sorumluları ile birlikte yine bir eğitim ve oryantasyon programı düzenledik. Yeni atölyeler kuruldu” dedi.

“EL CEZERİ’NİN TORUNLARINI YETİŞTİRİYORUZ”

DENEYAP atölyelerinde, robotik kodlamanın mucidi El Cezeri’nin torunlarını yetiştirdiklerini dile getiren Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şırnak genelinde 20 projeden 4 tanesi ilimizden çıkmıştır. Bu 4 proje finale kalan projeler. Finale kalan projelerde aynı zamanda TEKNOFEST’te sergilenecek. Buda bizim bölgemizin teknolojiye olan ilgilisini kanıtlamış oluyor. İnanıyoruz ki, El Cezeri’nin torunları giderek artacaktır. Teknoloji atölyelerinde ilk mezunlarımızı vereceğiz.”

Silopi Dicle Ortaokul 8. Sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Nisanur Özkaplan, akıllı ev projesinde rüzgar enerjisinden, kinetik enerji elde ederek enerji tasarrufu planladıklarını söyledi. Özkaplan, “Projemizde rüzgar enerjisi ile enerjiden tasarruf etmeyi hedefledik. Rüzgardan elde ettiğimiz enerjiyi kinetik enerjisine dönüştürüyoruz. Kinetik enerji sayesinde tribünün dönmesini elde ediyoruz. Tribün döndükten sonra mekanik enerji elde ediyoruz ve bunu jeneratöre yönlendiriyoruz. Oradaki enerji de elektrik enerjisine dönüşüyor ve bunu şebekeye yönlendirip elektrik tasarrufu elde edebiliyoruz” şeklinde konuştu.

Hacı Fettah Kadıoğlu Anadolu Lisesi 11 sınıf öğrencisi Şoreş Pusat ise, yaptıkları projede yağmur sularını ve güneş enerjisini kullanarak elde edilen elektrik enerjisi ile tasarruf ettiklerini söyledi.

Program, jüri üyelerinin projeleri puanlandırmasının ardından pasta kesimi ile sona erdi.