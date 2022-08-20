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Şırnak'ta devlet desteğiyle aşılanan fıstık ve ceviz ağaçları üreticiye gelir olacak

20.08.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen proje ile ürün alınamayan 21 bin 879 fıstık ve ceviz ağacı yüzde 75 hibe destekle aşılandı - Çiftçi Abdurrahman Acar: - "Projeler ve olanaklardan faydalanıyoruz. Bu projeler biz çiftçilere umut oldu. Olanakların artmasıyla daha fazla üretim yapılacağına inanıyorum"

FARUK KÜÇÜK - Şırnak'ta verim alınamayan ve yüzde 75 devlet desteğiyle aşılama yapılan 21 bir 879 fıstık ve ceviz ağacı üreticiye umut oldu.

​​​​​​​Tarım Bakanlığınca hayata geçirilen, "Ceviz Bahçelerinde Çeşit Değiştirme" ile "Antep Fıstığı Ağaçlarının Aşılanarak Üretime Kazandırılması" projeleri kapsamında üreticilere verim alınamayan ağaçlara aşılama yapılması için yüzde 75 hibe destek sağlandı.

Destekten faydalanan Şırnaklı üreticilerin girişimiyle 20 bini fıstık, 1879'u ceviz olmak üzere toplam 21 bin 879 ağaç ve fidan aşılandı.

Yapılan incelemede ağaç ve fidanlarda aşıların yüzde 90 tuttuğu tespit edildi.

- "Bu projeler çiftçilere umut oldu"

Üreticilerden Abdurrahman Acar, AA muhabirine, daha önce diktiği ceviz ağaçlarından ürün alamayınca destek için Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne başvurduğunu, devletin yüzde 75 hibe desteğiyle yapılan aşılamanın tuttuğunu, çok iyi sonuçlar almayı beklediğini söyledi.

Bölgenin bakir ve elverişli topraklara sahip olduğunu dile getiren Acar, "Şırnak fıstığa çok elverişli bir alan. Projeler ve olanaklardan faydalanıyoruz. Bu projeler biz çiftçilere umut oldu. Olanakların artmasıyla daha fazla üretim yapılacağına inanıyorum. Bakanlığa çiftçilere verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

- "İstiyoruz ki Şırnaklı vatandaşlar burada fıstık yetiştirsin"

Toptepe köyünde fıstık üreticisi Ömer Babat da 45 dönüm arazide üretim yaptığını, aşılama yapmak için devlet desteğinden faydalandığını belirtti.

Kendilerine sunulan destekten memnun olduklarını ifade eden Babat, "Birçok çiftçinin arazisi var ama imkanı olmadığı için ekemiyor. İstiyoruz ki Şırnaklı vatandaşlar burada fıstık yetiştirsin. Boş arazilerin tarımla değerlendirilmesini istiyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığının bundan sonra da desteklerini bekliyoruz." dedi.

- "Bu ağaçları hem il hem de ülke ekonomisine kazandırmış olduk"

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Altan Altan da il genelinde tarımsal kalkınmayı artırmak istediklerini belirtti.

Altan, Tarım ve Orman Bakanlığınca uygulanan projelerle ilgili saha denetimleri yaptıklarını anlatarak, il için önemli olan konunun meyveciliğin ve sebzeciliğin geliştirilmesi olduğunu ifade etti.

Bu alanların ilin de kalkınmasını sağlayacak unsurlar olduğunu dile getiren Altan, şunları kaydetti:

"Meyvecilikte bu sene aşılama projesini uyguladık. Bu projeyi yaparken hem saha hem de teknik personelimizin gözlemleri etkili oldu. Vatandaşların daha önce yetiştirdiği ve verimsizleşen ceviz ve Antep fıstığında üretimi artırmak için proje geliştirdik. İlimizde toplam 1879 ağacı aşılama yaparak üretime kazandırdık. Diğer bir konu ise fıstıkçılık. Fıstık bölgenin kaderini değiştirebilecek bir ürün. Sadece ilimiz için değil tüm bölgemiz için önemli bir ürün. Bu bağlamda daha önce vatandaşlar tarafından test edilen bahçeler var. Ceviz ve fıstıkta ağaç ve fidanları aşılama yaparak üretime kazandırmış olduk. Bu ağaçları hem il hem de ülke ekonomisine kazandırdık."

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ceviz Şırnak Tarım ve Orman Bakanlığı destek hibe üretim

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