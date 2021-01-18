Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 20 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 11-17 Ocak'ta il genelinde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 19 zanlıdan 2'si tutuklandı, 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 2 şüpheli ilgili ildeki birimlere teslim edildi.

Bir zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

