YEMEK

Sırrı ustaların elinde! Şaphane kebabını yemek için o ile gidiyorlar

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 16.09.2019 11:32 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Şaphane ilçesi, meşhur kebabıyla adını tüm Türkiye'ye duyurmaya devam ediyor. Sadece bu kebabı tatmak için gelenler bile oluyor. Oğlak etinden hazırlanan kebabın ise tadına doyum olmuyor.

Sırrı ustaların elinde! Şaphane kebabını yemek için o ile gidiyorlar

Akdağ yaylalarında yetişen ve kekik yiyerek beslenen hayvanlardan özel olarak hazırlanan Şaphane kebabının lezzetini tatmak için Simav, pazarlar ve çevre ilçeler dışında, Uşak, Manisa, Denizli, Balıkesir ve İzmir'den de birçok kişinin, hafta sonları ilçeye özel olarak eşsiz lezzeti olan Şaphane kebabı yemek için geldiği bildirildi.

Şaphane'de uzun yıllardır Kebap lezzetini vatandaşlara tattırmaya devam eden Ayhan Eser, "Akdağ'da yetişen hayvanlar yaylalarda beslendiği için kekik çok tüketir. Kekik, etin yumuşak ve lezzetli olmasını sağlar. Yaylalarda hayvancılık yapan üreticilerden aldığımız ve özel olarak kebaplık için yetiştirilen hayvanları kullanırız. Elbette Şaphane kebabının bir diğer sırrı da ustaların ellerindeki maharettedir. Amacımız Şaphane kebabımızı marka olma yolunda elimizden geldiğince tanıtmaktır. Özellikle son dönemde çevre illerden turlarla ilçemize sadece kebap yemek için gelen misafirlerimiz oluyor. Bu durum bizleri çok memnun ediyor" ifadelerini kullandı.

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NASIL HAZIRLANIR?
Şaphane kebabı, yaylalarda kekikle beslenen hayvanların etinden hazırlanan bir et yemeğidir. Genelde oğlak tercih edilir. Özel olarak hazırlanmış fırınlarda kendi yağıyla pişen et, hiç ateş görmeden hazırlanır. Lezzeti ise bir o kadar muazzamdır. Bu yöresel lezzeti evde pişirmek mümkünb değildir çünkü bütün olarak pişen oğlak için özel hazırlanmış bir fırın gerekmektedir.
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Anahtar Kelimeler:
yöresel yemekler şaphane kebabı kütahya yemekleri

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