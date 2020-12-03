Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Sırtlanini Mağarası: Aydın'ın gizli güzelliği

Sırtlanini Mağarası: Aydın'ın gizli güzelliği

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 03.12.2020 11:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sırtlanini Mağarası: Aydın'ın gizli güzelliği

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Afrodisias Antik Kenti'ne 16 kilometre mesafede bulunan Sırtlanini Mağarası görenleri hayran bırakıyor. Sırtlanini Mağarası'nın turizme kazandırılması için yetkililer harekete geçti.

Engebeli yollardan yaklaşık 500 metre yürüdükten sonra varılan mağaraya 3 metre sürünerek girilebiliyor. Toprağın üstündeki ağaçların köklerinin mağara içindeki görüntüleri ve damlayan suların kayalar üzerindeki oluşturduğu harika görüntüleri görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Mağarada çok sayıda yarasanın da olması, içeriye girenlerde bir anlık tedirginliğe neden oluyor. Tarihi tam olarak bilinmeyen Sırtlanini Mağarası'nın turizme kazandırılması için gerekli çalışmaların yapılacağı bildirildi.

SIRTLANİNİ MAĞARASI NEREDE

Aydın ilinde yer alan Sırtlanini Mağarası, Karacasu ilçesine, 20 km uzaklıkta, 1060 metre yüksekliktedir. Mağaranın toplam uzunluğu 450 metre, en derin yeri de 40 metredir.

sırtlanini mağarası turizme kazandırılacak

SIRTLANİNİ MAĞARASI'NA ZİYARET

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, Vali Yardımcısı Rıza Dalan, Karacasu Belediye Başkanı MHP'li Zeki İnal, Karacasu Kültür ve Turizm Tanıtım Derneği Başkanı Bülent Erikoğlu ve Çamarası Mahalle Muhtarı Yusuf Sevim, mağarada inceleme yaptı.Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, "Sırtlanini Mağarası, konvansiyonel turizme alternatif olarak düşünülebilecek bir yerdir. Doğa sporları ve kültürün evrimleştiği noktada alternatif turizmin değer kazandığını görüyoruz. Bu açıdan görmekten ve keşfetmekten mutlu olduğumuz bir lokasyondayız. Bugüne kadar burada yerel halk, belediye başkanlarımız ve Karacasu Kültür ve Turizm Tanıtım Derneği Başkanı bu kıymetli mağaranın korunmasında önemli bir rol üstlenmiştir. Karşılaştığımız manzaradan çok mutlu olduk. Giriş kısmı itibariyle küçük, fakat içeriye girdikten sonra bambaşka, bir nevi 'Alis Harikalar Diyarında'ki hikayeyi anımsatan bambaşka bir atmosferle karşılaşıyorsunuz. Çok büyük ve geniş odaları var. Mağaracılık turizmi ile ilgilenen vatandaşlar ve turistler için muazzam bir destinasyon olacağını düşünüyorum" dedi.

aydın sırtlanini mağarası

SIRTLANİNİ MAĞARASI'NIN TARİHİ

sırtlanini mağarası nerede

Çamarası Mahalle Muhtarı Yusuf Sevim, "Sırtlanini Mağarası tarihçesi çok eski olan, yaşlılarımızın tabirinde gerçek tarihi bilinmeyen bir mağaradır. Burada daha önceleri çobanlar, sırtlanların koyunlarını alarak bu mağarada tükettiklerini farketmişler. Sırtlanların dışarıya çıkmaması için mağaranın ağzını kapatmışlar. Burada çalışmalar yapan MTA'nın personeli ve köyümüzün yaşlılarının gayretleriyle tekrar mağaranın ağzı açılıyor. Mağaraya zaman zaman gruplar gelerek ziyaret ediyorlar. Ama yol sıkıntısı olması ve içeride de çok rahatlıkla gezilemediği için sık ziyaret edilmiyor. 400 metre uzunluğu var. Genişliği ise 16 metreye kadar olan yerler var. Mağara labirent şeklindedir. Mağaranın oluşumunda sarkıt ve dikit damlacıkların buluşmasının 1 milyon yıl aldığını burayı incelemeye gelen profesörler söyledi. Mağarada kaybolma riski yok. Ama gezerken mutlaka yanında bilen birileri olması lazım" dedi.

aydın karacasu sırtlanini mağarası


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Mali'den o fotoğrafa sansür! Mali'den o fotoğrafa sansür!
Sarp bir kayalıkta yıllara meydan okuyor!Sarp bir kayalıkta yıllara meydan okuyor!
Kıyasıya mücadele ettiler!Kıyasıya mücadele ettiler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Cinsiyet değiştiren Türk ünlüler!

Cinsiyet değiştiren Türk ünlüler!

Serenay Sarıkaya’lı Bergen filminden haber var

Serenay Sarıkaya’lı Bergen filminden haber var

Bu sahnenin öyle bir anlamı var ki...

Bu sahnenin öyle bir anlamı var ki...

Tam bir saklı cennet!

Tam bir saklı cennet!

İlginizi Çekebilir

Bu filmleri asla ailenizle birlikte izlemeyin

Bu filmleri asla ailenizle birlikte izlemeyin

Evlerindeki pitbull yenidoğan bebeklerinin yanına uzandı ve...

Evlerindeki pitbull yenidoğan bebeklerinin yanına uzandı ve...

Koronavirüsün bitiş tarihini açıkladı!

Koronavirüsün bitiş tarihini açıkladı!

Instagram hesaplarını 5 saniyede kapattıran fotoğraf

Instagram hesaplarını 5 saniyede kapattıran fotoğraf

‘Kimler geldi, kimler geçti’ dedirtecek yarışma programları...

‘Kimler geldi, kimler geçti’ dedirtecek yarışma programları...

136 kiloluk ayıyla savaştı! Saniye saniye kaydedildi, yarım saat sürdü

136 kiloluk ayıyla savaştı! Saniye saniye kaydedildi, yarım saat sürdü

Diğer Haberler

Aşağı Dünya Akhayat Obruğu: az bilinen bir doğa harikası

Turizme kazandırılması isteniyor

Sümela Manastırı nerede? Sümela Manastırı açık mı? Sümela Manastırı giriş ücreti

Sarp bir kayalıkta yıllara meydan okuyor!

Kimlikle gidilen ülkeler 2020 / pasaportsuz gidilebilen ülkeler hangileri?

Kimlikle gidilen ülkeler 2020 / pasaportsuz gidilebilen ülkeler hangileri?

Arapapıştı Kanyonu nerede? Arapapıştı kanyonu'na nasıl gidilir?Arapapıştı Kanyonu tekne saatleri

Türkiye'nin Norveç Fiyortları!

Mineral müzesi Beyrut

Bu dünyadan olduğuna inanamayacaksınız!

Toparlar Şelalesi nerede? Toparlar Şelalesi'ne nasıl gidilir? Toparlar şelalesi giriş ücreti

Tam bir saklı cennet!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.