Sırtlanini Mağarası: Aydın'ın gizli güzelliği

Engebeli yollardan yaklaşık 500 metre yürüdükten sonra varılan mağaraya 3 metre sürünerek girilebiliyor. Toprağın üstündeki ağaçların köklerinin mağara içindeki görüntüleri ve damlayan suların kayalar üzerindeki oluşturduğu harika görüntüleri görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Mağarada çok sayıda yarasanın da olması, içeriye girenlerde bir anlık tedirginliğe neden oluyor. Tarihi tam olarak bilinmeyen Sırtlanini Mağarası'nın turizme kazandırılması için gerekli çalışmaların yapılacağı bildirildi.

SIRTLANİNİ MAĞARASI NEREDE

Aydın ilinde yer alan Sırtlanini Mağarası, Karacasu ilçesine, 20 km uzaklıkta, 1060 metre yüksekliktedir. Mağaranın toplam uzunluğu 450 metre, en derin yeri de 40 metredir.

SIRTLANİNİ MAĞARASI'NA ZİYARET

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, Vali Yardımcısı Rıza Dalan, Karacasu Belediye Başkanı MHP'li Zeki İnal, Karacasu Kültür ve Turizm Tanıtım Derneği Başkanı Bülent Erikoğlu ve Çamarası Mahalle Muhtarı Yusuf Sevim, mağarada inceleme yaptı.Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, "Sırtlanini Mağarası, konvansiyonel turizme alternatif olarak düşünülebilecek bir yerdir. Doğa sporları ve kültürün evrimleştiği noktada alternatif turizmin değer kazandığını görüyoruz. Bu açıdan görmekten ve keşfetmekten mutlu olduğumuz bir lokasyondayız. Bugüne kadar burada yerel halk, belediye başkanlarımız ve Karacasu Kültür ve Turizm Tanıtım Derneği Başkanı bu kıymetli mağaranın korunmasında önemli bir rol üstlenmiştir. Karşılaştığımız manzaradan çok mutlu olduk. Giriş kısmı itibariyle küçük, fakat içeriye girdikten sonra bambaşka, bir nevi 'Alis Harikalar Diyarında'ki hikayeyi anımsatan bambaşka bir atmosferle karşılaşıyorsunuz. Çok büyük ve geniş odaları var. Mağaracılık turizmi ile ilgilenen vatandaşlar ve turistler için muazzam bir destinasyon olacağını düşünüyorum" dedi.