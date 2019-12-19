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Sis bulutları Elazığ'da! Gören telefonuna sarıldı

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | Son Güncelleme

Elazığ'da dün başlayan sis bugün de etkisini devam ettirdi. Kenti tamamen kaplayan sis bulutları tarihi Harput Mahallesi'nden seyri doyumsuz görüntüleri ortaya çıkardı. Sis bulutuyla kaplanan kentte görüş mesafesinin yer yer sıfıra kadar düştüğü gözlendi.

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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nin uyarısını yaptığı sis Elazığ’da 2 gündür etkili oluyor. Sabah saatlerinden itibaren kent merkezinde yoğun olarak etkili olan sis nedeniyle bugün görüş mesafesi yer yer sıfıra kadar düştü. Sis bulutları nedeniyle kent merkezi tamamen görünmez olurken, yüksek rakımda bulunan tarihi Harput Mahallesi’nden ise izlenmesi ayrı bir keyif veriyor. Harput Mahallesi’nde sis etkili olmazken, sis bulutları ile üstü kapalı olan kent merkezini kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Öte yandan, Meteoroloji Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Tunceli ve Bingöl’de sisin yarında etkili olacağını bildirdi.

Yolda ilerlerken sisten dolayı görüş mesafesinin bir hayli düştüğünü belirten sürücülerden Selman Yıldırım, “Trafikte sürücülerin kontrollü gitmeleri lazım. Çünkü insan önünü göremiyor. Her an bir kaza olabilir o açıdan dikkatli olmak lazım. Yoğun ve müthiş bir sis var. Dün de öyleydi. Sis gerçekten kötü ve yoğun bir sis var. Dikkat etmek lazım” dedi.

Yoğun sisin etkili olduğunu aktaran sürücülerden Samet Altungül de, "Bu havada sürücülerin dikkat etmesi gerekiyor. Bayağı yoğun bir sis var. Özellikle dün akşamdan itibaren sis yoğunluğu arttı” ifadelerini kullandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ sis

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