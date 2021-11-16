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Şiş köfte nasıl yapılır? İşte şiş köfte tarifi ve malzemeleri

16.11.2021 23:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pratik bir tarife sahip olan şiş köfteyi evde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Şiş köfteyi isteğe göre fırında veya mangalda yapabilirsiniz. 500 gram dana kıyma, 3 yemek kaşığı tepeleme galeta unu, 1 çay kaşığı karbonat şiş köfte yapmak için gerekli olan malzemeler arasında yer alıyor. İşte şiş köfte tarifi ve malzemeleri...

Şiş köfte nasıl yapılır? İşte şiş köfte tarifi ve malzemeleri

Şiş köftenin yapılışı Adana kebaba benzer. Kolaylıkla hazırlanabilen şiş köfte en çok tercih edilen, tüketilen yiyecekler arasında yer alıyor. Şiş köfteyi pilav, makarna, salata veya piyaz eşliğinde servis edebilirsiniz. İşte şiş köfte tarifi ve malzemeleri...

ŞİŞ KÖFTE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

  • 500 gram dana kıyma
  • 1 kırmızıbiber
  • 1 kuru soğan
  • 3 yemek kaşığı tepeleme galeta unu
  • 2 diş sarımsak
  • Yarım çay kaşığı karabiber
  • 2 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karbonat
  • 2 yeşilbiber
  • 1 çay kaşığı kekik
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 tatlı kaşığı pul biber

Üzeri için;

  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ

Şiş köfte nasıl yapılır? İşte şiş köfte tarifi ve malzemeleri

ŞİŞ KÖFTE NASIL YAPILIR?

Köfteyi yoğuracağınız kaba kıyma eti, kuru soğan, baharatlar, robotta çekilmiş biberler, sarımsakları, karbonat, tuz, galeta unu ekleyin ve köfteyi yoğurun. Sonrasında kabın üzerini streçle kapatın ve en az 1 saat beklemesi için dolap içerisine alın. Köfteleri şişlere geçirin ve üzerlerine 2 yemek kaşığı sıvı yağ sürün. Ardından önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 25 dk pişirin. Afiyet olsun...

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