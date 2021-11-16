Şiş köfte nasıl yapılır? İşte şiş köfte tarifi ve malzemeleri

Şiş köftenin yapılışı Adana kebaba benzer. Kolaylıkla hazırlanabilen şiş köfte en çok tercih edilen, tüketilen yiyecekler arasında yer alıyor. Şiş köfteyi pilav, makarna, salata veya piyaz eşliğinde servis edebilirsiniz. İşte şiş köfte tarifi ve malzemeleri...
Üzeri için;
Köfteyi yoğuracağınız kaba kıyma eti, kuru soğan, baharatlar, robotta çekilmiş biberler, sarımsakları, karbonat, tuz, galeta unu ekleyin ve köfteyi yoğurun. Sonrasında kabın üzerini streçle kapatın ve en az 1 saat beklemesi için dolap içerisine alın. Köfteleri şişlere geçirin ve üzerlerine 2 yemek kaşığı sıvı yağ sürün. Ardından önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 25 dk pişirin. Afiyet olsun...
Okuyucu Yorumları 0 yorum