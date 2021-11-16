Şiş köfte nasıl yapılır? İşte şiş köfte tarifi ve malzemeleri

Şiş köftenin yapılışı Adana kebaba benzer. Kolaylıkla hazırlanabilen şiş köfte en çok tercih edilen, tüketilen yiyecekler arasında yer alıyor. Şiş köfteyi pilav, makarna, salata veya piyaz eşliğinde servis edebilirsiniz. İşte şiş köfte tarifi ve malzemeleri...

ŞİŞ KÖFTE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

500 gram dana kıyma

1 kırmızıbiber

1 kuru soğan

3 yemek kaşığı tepeleme galeta unu

2 diş sarımsak

Yarım çay kaşığı karabiber

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karbonat

2 yeşilbiber

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı pul biber

Üzeri için;

2 yemek kaşığı sıvı yağ

ŞİŞ KÖFTE NASIL YAPILIR?

Köfteyi yoğuracağınız kaba kıyma eti, kuru soğan, baharatlar, robotta çekilmiş biberler, sarımsakları, karbonat, tuz, galeta unu ekleyin ve köfteyi yoğurun. Sonrasında kabın üzerini streçle kapatın ve en az 1 saat beklemesi için dolap içerisine alın. Köfteleri şişlere geçirin ve üzerlerine 2 yemek kaşığı sıvı yağ sürün. Ardından önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 25 dk pişirin. Afiyet olsun...



