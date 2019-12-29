Şişe çevirmece oynadığı çocukları taciz ettiği iddia edilen adama hapis istemi

SUÇU KIZ ÇOCUKLARINA ATTI



R.D. duruşmadaki ifadesinde çocukları olay günü gördüğünü ve tanıştığını belirterek, olaydan önceki gün torunu ve yanına aldıkları tavşanıyla okul bahçesindeki parkta gezdiğini söyledi. Parkta gezdiği sırada çocukların kendisine tavşanını sorduğunu anlatan R.D., çocukla bu şekilde tanıştıklarını, sonrasında 'oyun oynayalım mı?' dediklerini, 'doğruluk mu cesaret mi' oyununu şişe çevirerek oynadıklarını anlattı.

Oyun oynarken şişenin üç defa döndüğünü ve kendisine üç soru sorulduğunu öne süren R.D., çocukların cinsel içerikli sorular yönelttiğini iddia etti. Kız çocuklarının kendisine sorduğunu öne sürdüğü iki cinsel içerikli soruya da yanıt verdiğini ve sonrasında, "Bu muhabbet nereye gidiyor, sizi babanıza söyleyeceğim" dediğini belirterek oradan ayrıldığını söyleyen R.D., kızların "Sizi babanıza söyleyeceğim" dediği için kendisine böyle bir suç uydurduklarını iddia etti. R.D., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

KIZLARLA PARKTA ŞİŞE ÇEVİRMECE OYNADI



5'inci sınıf öğrencisi A.D. ifadesinde, R.D'nin elinde topla parka gelerek "Top oynayalım mı?" diye sorduğunu ve kabul ettiklerini söyledi. Ardından R.D.'nin şişe bulup geldiği ve "Şişe çevirmece oynayalım, ucu nereye gelirse o cevap verecek, arkaya gelirse o soracak" dediğini ve oynamaya başladıklarını söyleyen A.D., ilk kendisine geldiğini ve R.D.'nin "Sevgilin mi var mı?" diye sorduğunu, kendisinin de "Hayır, biz daha küçüğüz" diye cevap verdiğini söyledi. A.D., oyun sırasında R.D.'nin kendilerine "Bir erkeğin özel yerini gördün mü?", "Memelerin büyüdü mü?", gibi sorular sorduğunu, bu soruların bir bölümünü de kulaklarına eğilerek sorduğunu anlattı. A.D., bir süre sonra R.D.'nin cep telefonunu almaya arabasına gittiğini, kendilerinin de hemen parktan ayrıldıklarını, durumu annesine anlattığını kaydetti.