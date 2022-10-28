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Sıska eş anlamlısı nedir? Sıskanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

28.10.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eş anlamlı sözcüklerin tamamı yabancı kökenlidir. Yazım ve söyleyiş şekilleri ayrı, manaları aynı olan sözcükler, anlamdaş olarak tabir edilmektedir. Dilimizde çoğu sözcüğün eş anlamlı karşılığı bulunmaktadır. Sıska kelimesi de bunlardan biridir. Sıska eş anlamlısı olan birden fazla sözcük mevcuttur. Sıska kelimesinin eş anlamlıları nedir?

Sıska eş anlamlısı nedir? Sıskanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Sıska sözcüğü günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimeler arasında yer almaktadır. Arapça sky kökünden gelen “istiska” kelimesinden türetilerek dilimize aktarılmıştır. İstiska sözcüğü karın bölgesinde su birikmesi neticesinde meydana gelen şişliği ifade etmektedir. Sıska sözcüğü cümle içerisinde çoğunlukla sıfat hâliyle kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre bu sözcüğün iki manası mevcuttur. Bu manalar şu şekildedir:

  • (Sıfat) Çelimsiz, aşırı zayıf, çok kuru, arık, çok cılız, kaknem
  • (Eskimiş) Karın boşluğunun su ile dolup, bir deri bir kemik kalınması

Sıska sözcüğünün içerisinde geçtiği “sıskası çıkmak, sıska olmak” gibi deyim ve atasözleri de bulunmaktadır.

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Sıska kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Sıska sözcüğü ile aynı manaya gelen kelimeler, cümle içerisinde birbirleri yerine kullanılabilmektedir. Sıskanın eş anlamlısı olan sözcüklerden ilki ve en sık tercih edileni zayıf sözcüğüdür. Sıska eş anlamlısı kelimeler:

  • Arık
  • Kaknem
  • Kemikli
  • Kuru
  • Zayıf

Yukarıda sıraladığımız tüm sözcükler, sıska yerine kullanılabilmektedir.

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Sıskanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı sözcükler, anlam açısından aynı, yazılış veya söyleyiş tarzı açısından farklıdır. Sözcüklerin eş anlamlılarını doğru bir şekilde öğrenip cümle içerisinde kullanmak, o cümlelerin daha etkileyici olmasını sağlamaktadır. Sıska kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerle ilgili bazı örnek cümleler aşağıda yer almaktadır.

  • Televizyonda çok zayıf çıkıyorum.
  • Kısa boylu, zayıf, kırk yaşlarında bir kadındı.
  • Evin asıl sahibi kaknem bir adamdı.
  • Onu en son gördüğümde çöp gibi olmuş, aşırı kilo vermişti.
  • Ötekilerse mızmız, huysuz, arık yakışıklı damatlarını kıskanan cadalozlardır.
  • Dün uzun boylu, kuru 60-65 yaşlarında kuru bir kadın bize geldi.
  • Çektiği tüm acılar o kemikli vücudunu biraz daha eritmekteydi.
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