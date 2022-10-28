Sıska eş anlamlısı nedir? Sıskanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Sıska sözcüğü günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimeler arasında yer almaktadır. Arapça sky kökünden gelen “istiska” kelimesinden türetilerek dilimize aktarılmıştır. İstiska sözcüğü karın bölgesinde su birikmesi neticesinde meydana gelen şişliği ifade etmektedir. Sıska sözcüğü cümle içerisinde çoğunlukla sıfat hâliyle kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre bu sözcüğün iki manası mevcuttur. Bu manalar şu şekildedir:

(Sıfat) Çelimsiz, aşırı zayıf, çok kuru, arık, çok cılız, kaknem

(Eskimiş) Karın boşluğunun su ile dolup, bir deri bir kemik kalınması

Sıska sözcüğünün içerisinde geçtiği “sıskası çıkmak, sıska olmak” gibi deyim ve atasözleri de bulunmaktadır.

Sıska kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Sıska sözcüğü ile aynı manaya gelen kelimeler, cümle içerisinde birbirleri yerine kullanılabilmektedir. Sıskanın eş anlamlısı olan sözcüklerden ilki ve en sık tercih edileni zayıf sözcüğüdür. Sıska eş anlamlısı kelimeler:

Arık

Kaknem

Kemikli

Kuru

Zayıf

Yukarıda sıraladığımız tüm sözcükler, sıska yerine kullanılabilmektedir.

Sıskanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı sözcükler, anlam açısından aynı, yazılış veya söyleyiş tarzı açısından farklıdır. Sözcüklerin eş anlamlılarını doğru bir şekilde öğrenip cümle içerisinde kullanmak, o cümlelerin daha etkileyici olmasını sağlamaktadır. Sıska kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerle ilgili bazı örnek cümleler aşağıda yer almaktadır.