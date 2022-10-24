Rey eş anlamlısı nedir? Rey kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçeye farklı dillerden gelerek zamanla yerleşmiş birçok kelime vardır. Rey kelimesi de dilimize Arap dilinden gelmiştir. Arapçada "görme, görüş, kanı, fikir" anlamına gelen "reʾy" kelimesinden alıntıdır. Türkçeye benzer bir anlamda geçmiş olsa da farklı bir anlam daha kazanmıştır. Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre rey kelimesinin anlamları şu şekildedir:

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Rey kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Türkçede bir sözcüğün birden fazla anlamı olabilir. Eş anlamlı kelimeleri de bu sebeple birden fazla olur. O kelimenin cümle içinde hangi anlamda kullanıldığını anlamak için yer aldığı cümlenin anlamına bakılmalıdır. Rey kelimesinin eş anlamı olan sözcük:

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Reyin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Türkçedeki herhangi bir kelimenin anlamını pekiştirebilmek için kullanılan en etkili yöntemlerden biri de o kelimeyi bir cümle içinde kullanmaktır. Reyin eş anlamlısı olan kelime ve rey kelimesi kullanılarak kurulan bazı örnek cümleler şunlardır:

Geçen yıl oy çokluğu ile başkan seçilen kişi görevini hakkını vererek yerine getirmiş.

Bu konuda oy kullanmadan önce mutlaka detaylıca düşün.

On sekiz yaşını doldurmuş olan herkesin bu seçimlerde rey kullanma hakkı vardır.

Siz kaç kere rey aldınız da reyimizi size verelim?

Suçlunun hak ettiği cezayı vermek sizin reyinizle olur ancak.

Oy birliğiyle sınıf başkanı olmuştu.



