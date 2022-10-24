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Rey eş anlamlısı nedir? Rey kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

24.10.2022 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kelime hazinesi bakımından en zengin dillerden biri de Türkçedir. Farklı dillerden birçok kelimeyi haznesine dâhil etmiştir. Kelime haznesinin geniş olması hem kelimelerin farklı anlamlar kazanmasına hem de eş anlamlılık durumunun oluşmasına zemin hazırlamıştır. Rey kelimesi de dilimize Arapçadan geçen bir kelimedir ve eş anlamlısı bulunur. Rey kelimesi eskimiş bir ifadedir ve Türkçede aktif olarak kullanılmaz. Rey kelimesi yerine reyin eş anlamlısı kullanılır. Peki, rey eş anlamlısı nedir?

Rey eş anlamlısı nedir? Rey kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçeye farklı dillerden gelerek zamanla yerleşmiş birçok kelime vardır. Rey kelimesi de dilimize Arap dilinden gelmiştir. Arapçada "görme, görüş, kanı, fikir" anlamına gelen "reʾy" kelimesinden alıntıdır. Türkçeye benzer bir anlamda geçmiş olsa da farklı bir anlam daha kazanmıştır. Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre rey kelimesinin anlamları şu şekildedir:

  • Oy
  • Düşünce, görüş, fikir
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Rey kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Türkçede bir sözcüğün birden fazla anlamı olabilir. Eş anlamlı kelimeleri de bu sebeple birden fazla olur. O kelimenin cümle içinde hangi anlamda kullanıldığını anlamak için yer aldığı cümlenin anlamına bakılmalıdır. Rey kelimesinin eş anlamı olan sözcük:

  • Oy
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Reyin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Türkçedeki herhangi bir kelimenin anlamını pekiştirebilmek için kullanılan en etkili yöntemlerden biri de o kelimeyi bir cümle içinde kullanmaktır. Reyin eş anlamlısı olan kelime ve rey kelimesi kullanılarak kurulan bazı örnek cümleler şunlardır:

  • Geçen yıl oy çokluğu ile başkan seçilen kişi görevini hakkını vererek yerine getirmiş.
  • Bu konuda oy kullanmadan önce mutlaka detaylıca düşün.
  • On sekiz yaşını doldurmuş olan herkesin bu seçimlerde rey kullanma hakkı vardır.
  • Siz kaç kere rey aldınız da reyimizi size verelim?
  • Suçlunun hak ettiği cezayı vermek sizin reyinizle olur ancak.
  • Oy birliğiyle sınıf başkanı olmuştu.
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