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Sinema eş anlamlısı nedir? Sinemanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

25.10.2022 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinema kelimesi dilimizde oldukça sık kullanılan kelimeler arasında yer edinmiştir. Sinema sözcüğü genellikle bir filmi izlemek için gittiğimiz dev ekranlı mekân için kullanırız. Sinema kelimesi uzun yıllardır dilimizde varlığını sürdüren bir sözcük olmuştur. Sinema kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre pek çok anlamı bulunur. İlgili kelime tek başına ya da farklı sözcük gruplarıyla cümle içerisinde kullanılabilir. Peki, sinema kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Sinema eş anlamlısı nedir? Sinemanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Sinema kelimesi Fransızcada "cinéma" kelimesinden alıntıdır. Fransızca bu kelime aynı zamanda yine Fransızca olan ve "hareketli görüntü kaydeden cihaz" anlamına gelen "cinématographe" sözcüğünden alıntıdır. Dilimize Türkçeleşerek "sinema" olarak geçmiştir. İlgili kelime anlam bakımından film izlemek için gidilen büyük ekranlı mekânı tarif eder. Sinema kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamları ise şu şekildedir:

  • Herhangi bir hareketi düzenli aralıklarla parçalara bölerek bunların resimlerini belirleme ve sonra bunları gösterici yardımıyla karanlık bir yerde, bir ekran ya da perde üzerine yansıtarak hareketi yeniden oluşturma işi
  • Film göstermeye yarayan özel bir makineyle görüntülerin beyaz perdeye yansıtıldığı salon ya da yapı
  • Güzel sanatların dalı olarak yansıtılmaya uygun olan filmleri gerçekleştirme ve yaratma sanatı, beyaz perde, yedinci sanat

Sinema kelimesinin anlamları yukarıda maddelerle ifade edildiği gibidir. Sinema kelimesiyle aşağıda maddeler halinde verilen örnek cümleleri kurabiliriz:

  • Sinemaya gitmek için bilet alması gerekiyordu.
  • Sinemaya gidebilecek parası olmadığı için babasından borç aldı.
  • Bu hafta sonu sinemaya gidelim mi?
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Sinema kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Sinema eş anlamlısı olan sözcükler "beyaz perde" ve "yedinci sanat" kelime gruplarıdır. Bu kelimeler cümle içerisinde sinema kelimesinin yerine kullanılabilir. Ancak sinema kelimesinin eş anlamı olan bu iki kelime konuşma dilinde çok sık tercih edilen bir kelime değildir.

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Sinema kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sinemanın eş anlamlısı olan "beyaz perde" ve "yedinci sanat" kelimeleriyle ilgili örnek cümleler kurmak mümkündür. Sinemanın eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekildedir:

  • Fatih Terim'in belgeseli bu hafta beyaz perdeye aktarılıyormuş.
  • Bu filmi beyaz perdede izledin mi?
  • Bu hafta içerisinde beyaz perdeye gitmeyi düşünüyorum.
  • Küçüklüğünden beri yedinci sanatla ilgili şeyler okumak hoşuna gidiyordu, sonunda oyuncu oldu.
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