Sinema eş anlamlısı nedir? Sinemanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Sinema kelimesi Fransızcada "cinéma" kelimesinden alıntıdır. Fransızca bu kelime aynı zamanda yine Fransızca olan ve "hareketli görüntü kaydeden cihaz" anlamına gelen "cinématographe" sözcüğünden alıntıdır. Dilimize Türkçeleşerek "sinema" olarak geçmiştir. İlgili kelime anlam bakımından film izlemek için gidilen büyük ekranlı mekânı tarif eder. Sinema kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamları ise şu şekildedir:

Herhangi bir hareketi düzenli aralıklarla parçalara bölerek bunların resimlerini belirleme ve sonra bunları gösterici yardımıyla karanlık bir yerde, bir ekran ya da perde üzerine yansıtarak hareketi yeniden oluşturma işi

Film göstermeye yarayan özel bir makineyle görüntülerin beyaz perdeye yansıtıldığı salon ya da yapı

Güzel sanatların dalı olarak yansıtılmaya uygun olan filmleri gerçekleştirme ve yaratma sanatı, beyaz perde, yedinci sanat

Sinema kelimesinin anlamları yukarıda maddelerle ifade edildiği gibidir. Sinema kelimesiyle aşağıda maddeler halinde verilen örnek cümleleri kurabiliriz:

Sinemaya gitmek için bilet alması gerekiyordu.

Sinemaya gidebilecek parası olmadığı için babasından borç aldı.

Bu hafta sonu sinemaya gidelim mi?

Sinema kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Sinema eş anlamlısı olan sözcükler "beyaz perde" ve "yedinci sanat" kelime gruplarıdır. Bu kelimeler cümle içerisinde sinema kelimesinin yerine kullanılabilir. Ancak sinema kelimesinin eş anlamı olan bu iki kelime konuşma dilinde çok sık tercih edilen bir kelime değildir.

Sinema kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sinemanın eş anlamlısı olan "beyaz perde" ve "yedinci sanat" kelimeleriyle ilgili örnek cümleler kurmak mümkündür. Sinemanın eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekildedir: