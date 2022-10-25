Sinema eş anlamlısı nedir? Sinemanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Sinema kelimesi Fransızcada "cinéma" kelimesinden alıntıdır. Fransızca bu kelime aynı zamanda yine Fransızca olan ve "hareketli görüntü kaydeden cihaz" anlamına gelen "cinématographe" sözcüğünden alıntıdır. Dilimize Türkçeleşerek "sinema" olarak geçmiştir. İlgili kelime anlam bakımından film izlemek için gidilen büyük ekranlı mekânı tarif eder. Sinema kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamları ise şu şekildedir:
Sinema kelimesinin anlamları yukarıda maddelerle ifade edildiği gibidir. Sinema kelimesiyle aşağıda maddeler halinde verilen örnek cümleleri kurabiliriz:
Sinema eş anlamlısı olan sözcükler "beyaz perde" ve "yedinci sanat" kelime gruplarıdır. Bu kelimeler cümle içerisinde sinema kelimesinin yerine kullanılabilir. Ancak sinema kelimesinin eş anlamı olan bu iki kelime konuşma dilinde çok sık tercih edilen bir kelime değildir.
Sinemanın eş anlamlısı olan "beyaz perde" ve "yedinci sanat" kelimeleriyle ilgili örnek cümleler kurmak mümkündür. Sinemanın eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekildedir: