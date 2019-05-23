Şişli'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobilin çarpması kamerada

Kaza Şişli Halaskargazi Caddesi'nde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre trafik ışıklarındaki yaya geçidinden koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Süt'e, Mecidiyeköy istikametine ilerleyen Gökhan İ.'nin kullandığı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Ömer Süt havada takla atarak yere düştü. Kaza nedeniyle ağır yaralanan Süt'ün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Ömer Süt ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülürken hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza yapan otomobili kullanan sürücü Gökhan İ. ise karakola götürüldü.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde trafik ışıklarında yolun karşısına koşarak geçen Ömer Süt'e o sırada hızla gelen bir otomobil çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle takla atan Ömer Süt daha sonra yere düşüyor. Çevredeki insanlar yerde yatan Ömer Süt'ün yardımına koştuğu görülüyor. (DHA)

