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Şişmanlatmayan pizza tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Diyet yapanlara özel enfes bir pizza tarifi yaptık. Pizza tabanını sebzelerle hazırladık. Diyet pizza olmasına rağmen lezzetinden ödün vermedi kendileri. Kilo almak istemiyorsanız ve pizzadan vazgeçemiyorsanız tarifimizi mutlaka denemelisiniz.

Şişmanlatmayan pizza tarifi

Sağlıklı beslenmek için illa tatsız şeyler yemeye gerek yok sevgili okur. Doğru malzeme ve tarif ile öğünlerinizi keyifli ve lezzetli bir şekilde geçirebilirsiniz. Şişmanlatmayan pizza da bu tarifler için en doğru örnek.

MALZEMELER

1/2 adet karnabahar
Bir yemek kaşığı yulaf kepeği
Bir yumurta
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz ve karabiber

Üzeri için:
Bir çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
4 adet dilimlenmiş mantar
Bir adet kırmızı biber
Dilimlenmiş domates dilimleri

Sosu için:
Bir adet rendelenmiş domates
Bir tatlı kaşığı salça
2 diş rendelenmiş sarımsak
Bir tatlı kaşığı zeytinyağı
Kekik
Tuz
Pul biber

YAPILIŞI

Kabağı rendeleyin ve rendelenen kabağın suyunu sıkın.
Karnabaharı robottan geçirin ve ufulanmasını sağlayın.
Kabağı, karnabaharı ve yulaf kepeğini derin bir kabın içinde karıştırın.
İçine yağı ve yumurtayı da ekleyin. Malzemeleri iyice harmanlayın.
Teflon tavayı çok az miktar yağ ile yağlayın.
Karışımı tavaya alın. Çok kalın olmayacak şekilde tavaya güzelce yerleştirin.
Pizza tabanının her iki tarafını tavada eşit miktarda pişirin.
Pizza sosu için domatesi rendeleyin. Sarımsağı minik minik doğrayın.
Sos malzemelerinin hepsini harmanlayın.
Fırın tepsisine yağlı kağıt serin. üzerine pizza tabanını yerleştirin.
Pizza tabanının üzerine sosu güzelce yayın. Üzerine dilimlediğiniz biberleri ve mantarları ilave edin. Tuzu serpiştirin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin.
Daha sonra fırından alın. Kaşar peynirini üzerine serpiştirin ve dilimlenmiş domates dilimlerini dizin.
Tekrar fırına verin ve 15 dakika daha pişirin. Afiyet olsun...


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