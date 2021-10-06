Şişme bebek koleksiyoncusu olan Dean Bevan, hobisini hayat tarzı haline dönüştürdü

Uzun yıllar boyunca ruh sağlığı hastanesinde hemşir olarak görev yapan Bevan, çocukluğundan beri bilim kurgu filmlerine düşkündü. Emekli olduktan sonra ise Sarah adında bir oyuncak bebek şipariş eden Bevan, bu durumu yıllar içinde bir koleksiyona dönüştürdü. Sosyal medya hesabından şişme bebeklerinin fotoğraflarını paylaşan Bevan, onları kimi zaman gerçek insanlardan ayırt etme konusunda zorlandığını itiraf etti.

ONLARA MAKYAJ YAPIYOR

Gününün büyük bir bölümünü şişme bebekleriyle ilgilenerek geçiren Bevan, onların kıyafetlerini de kendi elleriyle dikiyor. İnternet üzerinden terzilik ve makyaj dersleri aldığını açıklayan Bevan, şişme bebeklerinin fotoğraflarını çekmeden önce onlara banyo yaptırıyor, yeni kıyafetlerini giydiriyor ve saç ile makyajlarını düzeltiyor.



