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  4. Şişme bebek koleksiyoncusu olan Dean Bevan, hobisini hayat tarzı haline dönüştürdü

Şişme bebek koleksiyoncusu olan Dean Bevan, hobisini hayat tarzı haline dönüştürdü

06.10.2021 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Robotların yaşadığı bir dünyayı konu alan fütürist dizi Humans’ı 2016 yılında izledikten sonra Devan Bevan’ın hayatı tamamen değişti. Şişme bebeklere yakın bir ilgi duymaya başlayan Bevan, hobisini zaman içerisinde hayat tarzı haline getirdi. Evinde yüzlerce şişme bebekle beraber yaşayan Devan, kimi zaman onları gerçek kadınlardan ayırt edemediğini söyledi.

Şişme bebek koleksiyoncusu olan Dean Bevan, hobisini hayat tarzı haline dönüştürdü

Uzun yıllar boyunca ruh sağlığı hastanesinde hemşir olarak görev yapan Bevan, çocukluğundan beri bilim kurgu filmlerine düşkündü. Emekli olduktan sonra ise Sarah adında bir oyuncak bebek şipariş eden Bevan, bu durumu yıllar içinde bir koleksiyona dönüştürdü. Sosyal medya hesabından şişme bebeklerinin fotoğraflarını paylaşan Bevan, onları kimi zaman gerçek insanlardan ayırt etme konusunda zorlandığını itiraf etti.

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ONLARA MAKYAJ YAPIYOR

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Gününün büyük bir bölümünü şişme bebekleriyle ilgilenerek geçiren Bevan, onların kıyafetlerini de kendi elleriyle dikiyor. İnternet üzerinden terzilik ve makyaj dersleri aldığını açıklayan Bevan, şişme bebeklerinin fotoğraflarını çekmeden önce onlara banyo yaptırıyor, yeni kıyafetlerini giydiriyor ve saç ile makyajlarını düzeltiyor.

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