Sivas’ın Kangal ilçesinde bulunan doktor balıklar şifa saçıyor

Kangal ilçesine 13 kilometre uzaklıkta bulunan “Kangal Balıklı Kaplıca” dünyada sadece burada bulunan doktor balıklarıyla dikkat çekiyor. Şifa bulamayan sedef, egzama gibi cilt hastaları, 37 derecelik sıcaklıktaki selenyumlu suda doktor balıkların dokunuşları ile şifa buluyor. Dünyanın dört bir yanından şifa arayan cilt hastaları, Sivas’a gelip doktor balıkları ziyaret ediyor. Hastalar burada 1 hafta gibi kısa bir sürede şifa bulabiliyor. SALGIN UĞRAMADI Balıklı kaplıcanın bulunduğu bölgede bugüne kadar hiç koronavirüs vakasına rastlanılmadı. Bu nedenle, kaplıca suyundaki yoğun selenyumunda koronavirüse iyi geldiği düşünülüyor. Buna rağmen koronavirüs nedeniyle sessizliğe bürünen kaplıcada bazı hastalar alınan tedbirler eşliğinde tedavilerini sürdürüyor. Arkadaşının tavsiyesi üzerine binlerce kilometre yol kat ederek Almanya’dan bu kaplıcaya gelen Ramazan Aydoğan, gün geçtikçe iyileştiğini söyledi. Sedef hastası Ramazan Aydoğan, Almanya’da gitmediği doktor ve hastane kalmadığını belirterek, “Kaşıntı yapıyor yatamıyorsun, insan utanıyor bu lekelerden dolayı. Almanya’da gitmediğim doktor hastane kalmadı. Türkiye’de İstanbul’da ki doktorlara da gittim. Hatta özel kremde yaptırdık. Hiçbir faydasını görmedim. Burayı Sivaslı bir arkadaş önerdi. İnternetten baktım balıklı çermiğe oda babasını getirmiş. 10 gün kalmış iyileşmiş. Bana Alman doktorda burayı söyledi. Git oraya faydasını görürsün dedi. Öylesine çıktık. 4 bin kilometre yol geldik. Faydasını görüyoruz yaralar iyileşti” dedi.

“HASTALARIN YÜZDE 90’I ŞİFA BULUYOR” Ankara’dan şifa bulmak için kaplıcaya gelen Cemal isimli sedef hastası da kısa sürede fayda gördüğünü ifade ederek, “Bende sedef başladı. Sivaslı bir çocukluk arkadaşım vardı. Burayı o tavsiye etti. Yaralara faydası olacağını söyledi. Bende atladım buraya geldim, faydası oldu. Hafiften kaybolmaya başladı, azda olsa. Biraz daha uzun süre kalmamız lazım. Sedef ve egzama hastaları burada yüzde 90 fayda görür” ifadelerini kullandı. “YAN ETKİSİ YOK” Türkiye Kaplıcalar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, işletme sahibi olan Fuat Ünsal, balıklı kaplıcada uygulanan tedavinin hiçbir yan etkisi bulunmadığını söyledi. Ünsal, “Burası dünyada tek olan suyuyla, balığıyla özellikleriyle 37 derece sıcak suda selenyumu, silisyumu olan çeşitli bilinmeyen mineral olan bilim adamlarının sürekli üzerinde çalışma yaptığı bilimsel bir kaplıca. Sedef ve egzama hastalarının yan etkisiz dünyada tek tedavisi olan yer Kangal Balıklı Kaplıcasıdır. İçerisinde selenyumu olduğu içinde antiseptik özelliği vardır. Yüzlerce binlerce insanı yıllık tedavisini eder gönderir. Bunun yanında diğer başka cilt ve iç hastalıklarına da iyi geliyor ama öne çıkardığımız hastalık sedef ve egzama hastalığıdır. Dünyanın her yerinden de insanlar geliyor. Balıklı kaplıcada tedavi oluyorlar. Gelen hastalarımız 1 hafta gibi kısa bir sürede farkını çok görüyorlar. 21 gün boyunca kendilerini balıklara ve suya teslim ediyorlar” diye konuştu.