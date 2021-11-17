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Sivas köfte nasıl yapılır? Sivas köfte malzemeleri neler?

17.11.2021 00:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas mutfağının en meşhur yemeklerinden biri olan Sivas köftenin tarifi ve malzemeleri merak konusu oldu. Sivas köftesi, Sivas’a has özel çarşı yiyeceğidir ve Türk Patent Enstitüsü tarafından coğrafî işaret verilen bir marka üründür. İşte Sivas köftesi tarifi ve malzemeleri...

Sivas köfte nasıl yapılır? Sivas köfte malzemeleri neler?

Sivas köfte yalnızca et ve tuzdan hazırlanır. Bu yönüyle diğer köftelerden ayrılır. Oldukça az malzemeden hazırlanan Sivas köfte afiyetle tüketilir. Sivas köftesini hazırlarken kullanılan etin seçimi, işin püf noktalarından biridir. İçine baharat, yumurta ya da ekmek konulmayan köftenin hazırlanmasında etin iyice yoğurulması çok önemlidir. İşte Sivas köftesi tarifi ve malzemeleri...

SİVAS KÖFTESİ MALZEMELERİ

  • 1 Kg et
  • Tuz
  • Domates
  • Kırmızıbiber
  • Sivri Biber

SİVAS KÖFTESİ NASIL HAZIRLANIR?

1 Kg sığır etini (tercihen düve eti, koyunun karın etleri de olabilir), akşam doğrayın ve tuzlayın. Bu eti ertesi gün öğleye kadar bekletin. Ardından kıyma makinesinde çekin. Serin bir yerde veya buzdolabının alt raflarında 24 saat daha bekletin. Sonrasında yeniden çekin.

Sivas köftesini kış mevsiminde hazırlıyorsanız ete, bayat 2 dilim somun ekmeğinin içi ekleyin. Yaz mevsiminde yapıyorsanız biraz un ve kırmızıbiber koyun. Un ve kırmızıbiberin miktarı köfteye konulacak tuz kadar olmalı. Köfteler, 5-6 cm çapında ve kalınlığı da 0.5 cm kadar olur. Korlaşmış odun ateşi üzerinde ızgarada pişirin. Izgara edilmiş sivri biber ve domatesle pide üzerinde servis yapın. Afiyet olsun...

SİVAS KÖFTESİNİN PÜF NOKTALARI NELER?

Sivas köftesini tuzladıktan sonra soğuk bir yerde ya da buzdolabının alt rafında 24 saat bekletin. Sivas köftesini, diğer köftelere göre daha ince bir şekilde hazırlayın. Kış mevsiminde köfte harcına 2 dilim bayat somun ekmeğin içi katılır. Yaz mevsiminde az miktarda un ve kırmızıbiber konulur.


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Anahtar Kelimeler:
Sivas
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