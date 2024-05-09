Sivas'ta 3,8 metrelik ekmek yapan fırıncı sosyal medyadaki yorumlardan sonra daha uzun ekmek üretti

Şehitler Mahallesi'nde fırın işleten ve 2015 yılında da 1 metre 90 santimetre uzunluğunda ekmek yapan 50 yaşındaki Erdoğan Çiçek, kısa süre önce 3 metre 80 santimetre uzunluğunda ekmek üretti.

Çiçek, basında ve sosyal medyada yer alan haberlere "neden 4 metre değil" yorumu yapılması üzerine tezgah başına geçip, 4 metre boyunda ekmek pişirdi.

Çiçek, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce yaptığı 3 metre 80 santimetre boyundaki ekmeğe yoğun talep olduğunu söyledi.

Yapılan yorumlar nedeniyle 4 metrelik ekmek ürettiğini belirten Çiçek, şunları kaydetti:

"Fırın 4 metre. 4,5 veya 5 metre olsa onu da yaparım ama fırınımızın sonu bu. Ekmeğe yaklaşık 45 kilo hamur gitti. 140 tekli ekmek ediyor. Bu ekmeği tam 2 saat 15 dakikada pişirdim. Çok düşük derecede attım, 2 saat 15 dakika bekledi, zaten renginden belli. Ekşi maya kullandığımdan lezzet farkı da var. İlk yaptığım ekmek küçüktü bunlara göre, bir metre 90 santimetreydi ama 3 metre 80 santimetre yaptığım ekmeğe yoğun talep olmuştu. Merak edip alanlar oldu, çok lezzetli olduğunu söylediler." (AA)







