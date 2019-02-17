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Sivas'ta camide büyük ahlaksızlık! Kameraya yansıdı

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YAŞAM  | 17.02.2019 21:22 | Son Güncelleme

Sivas'ta camide namaz kılan N.G.'nin askılığa bıraktığı montunun cebinde bulunan cüzdan çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sivas'ta camide büyük ahlaksızlık! Kameraya yansıdı

Olay, dün kent merkezindeki Paşa Camisi'nde meydana geldi. İkindi namazını kılmak için camiye giden N.G. montunu çıkararak askılığa astı. Ardından, farz namazını kılmak için cemaat ile birlikte iç tarafa geçti. Namazını kıldıktan sonra tekrar montunu alan N.G. cüzdanının yerinde olmadığını fark edince durumu polise bildirdi.

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GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri caminin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera kayıtlarında camiye giren ve yaşı küçük olduğu sanılan bir şüphelinin askılıkta bulunan montları karıştırdığı ve birinden cüzdan aldıktan sonra dışarı çıktığı belirlendi.

Polis yaşı küçük şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)


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Sivas namaz mont hırsızlık cami

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