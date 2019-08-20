Sivas'ta iki köpeği traktör arkasına bağlayarak sürükledi

Sivas'ın Kangal ilçesi Çetinkaya Külekli köyü yakınlarında yaşanan olayda kimliği bilinmeyen bir sürücü 2 kangal köpeğini traktörün arkasına bağlayarak kilometrelerce sürükledi. Duruma şahit olan bir kişi olup bitenleri cep telefonu ile görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı. Çekilen görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.
SİVAS VALİSİ AYHAN SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIMDA BULUNDU
Paylaşımları gören Sivas Valisi Salih Ayhan harekete geçti. Ayhan bu kötülüğü yapanın cezalandırılacağını belirtti. Ayhan sosyal medya hesabında bu videoyu paylaşarak “Hayvanlara gösterilen şefkatin, yapılacak iyiliğin karşılıksız kalmayacağı gibi, yapılan bu kötülüğün de cezasını vermek için konuyu vazife edindiğimin bilinmesini isterim. Duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.
GÖZALTINA ALINDI
Paylaşımdan kısa süre sonra kişinin kimliği tespit edildi. Köpeklere eziyet eden M.A. ifadesi alınmak üzere gözaltına alınarak 5199 sayılı kanun kapsamında hakkında işlem başlatıldı.
(İHA)
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