TREND

Sivas'ta kardan cami büyük ilgi çekti!

deniz.yilmaz deniz.yilmaz
YAŞAM  | 27.12.2018 15:48 | Son Güncelleme

Sivas'ta lokanta çalışanlarının iş yerinin önüne yaptıkları kardan cami büyük ilgi gördü. Bazı vatandaşlar fotoğraf çektirirken, kardan caminin üzerine Türk bayrağı dikildi.

Sivas'ta kardan cami büyük ilgi çekti!

Sivas'ın Suşehri ilçesinde lokanta çalışanları, iş yerinin önüne kardan cami yaptı. İlçe merkezindeki lokantanın çalışanları kar yağışının ardından Sivas Caddesi üzerindeki iş yerinin önüne 4 minareli kardan cami yaptı. Kardan caminin üzerine 'Ezan dinmez, bayrak inmez' yazısı asılarak, Türk bayrağı dikildi.

1

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Kardan cami caddeden geçenlerin ilgisini çekti. Bazı vatandaşların fotoğraf çektirdiği görüldü.

2

'BİRLİKTELİĞİN BİR SİMGESİ'

Lokanta işletmecisi Yakup Kahraman genellikle kardan adam yaptıklarını belirterek, "Ülkemizde içten ve dıştan maddi, genel sıkıntılarda kaldığımız noktada, Allah'ın verdiği bu rahmetle, karla bütün Müslümanların, özellikle ülkemizin birlik ve beraberliği için, iç ve dış güçlere karşı birlikteliğin bir simgesi olmasını düşündük" diye konuştu. (DHA)

PARTNERSevgilisini 'seks robotu'na dönüştürmek için...Sevgilisini 'seks robotu'na dönüştürmek için...
Rüyada incir görmek hayırlı mıdır, ne anlama gelir?Rüyada incir görmek hayırlı mıdır, ne anlama gelir?
Güzelliğin peşinde dünya turu: Güzellik AtlasıGüzelliğin peşinde dünya turu: Güzellik Atlası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sivas lokanta kardan cami

En Çok Okunan Trend Haberler

Acun Ilıcalı bombayı patlattı MasterChef yarışmacısı Survivor 2019'da

Acun Ilıcalı bombayı patlattı MasterChef yarışmacısı Survivor 2019'da

Sümer medeniyetinin neden bir anda yok olduğu ortaya çıktı!

Sümer medeniyetinin neden bir anda yok olduğu ortaya çıktı!

Kendisini takip eden adamın penisini kesti!

Kendisini takip eden adamın penisini kesti!

Sosyal medyada gündem oldu! 'Her şey iyidir, süperdir!'

Sosyal medyada gündem oldu! 'Her şey iyidir, süperdir!'

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Türkiye bir zamanlar onu konuşuyordu! Şimdi emekli maaşıyla...

Türkiye bir zamanlar onu konuşuyordu! Şimdi emekli maaşıyla...

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Antalya'da duyan koştu! Aynısı 2015'te olmuştu

Antalya'da duyan koştu! Aynısı 2015'te olmuştu

Marmaris'te klimadan 1 metrelik zehirli yılan çıktı!

Marmaris'te klimadan 1 metrelik zehirli yılan çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rüyada incir görmek ne demektir? İncir ile ilgili görülen rüyaların tabirleri

Rüyada incir görmek hayırlı mıdır, ne anlama gelir?

Güzelliğin peşinde dünya turu: Güzellik Atlası

Güzelliğin peşinde dünya turu: Güzellik Atlası

Rüyada hamile kadın görmek ne anlama gelir? Hamile kadın görülen rüyaların anlamı nedir?

Rüyada hamile kadın görmek ne demektir, ne anlama gelir?

Yok böyle sapkınlık! 6 yaşındaki ikiz çocukları evlendirdiler

6 yaşındaki ikiz kardeşleri evlendirdiler

Günün kahramanı! Buzları kırarak kurtardı

Günün kahramanı! Buzları kırarak kurtardı

Rüyada sevgili görmek ne anlama gelir? Sevdiğini görmek ile ilgili rüyalar neye delalettir?

Sevgili görmek, sevdiğini görmek rüyaları ne demektir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.