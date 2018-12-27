Sivas'ta kardan cami büyük ilgi çekti!

Sivas'ın Suşehri ilçesinde lokanta çalışanları, iş yerinin önüne kardan cami yaptı. İlçe merkezindeki lokantanın çalışanları kar yağışının ardından Sivas Caddesi üzerindeki iş yerinin önüne 4 minareli kardan cami yaptı. Kardan caminin üzerine 'Ezan dinmez, bayrak inmez' yazısı asılarak, Türk bayrağı dikildi.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Kardan cami caddeden geçenlerin ilgisini çekti. Bazı vatandaşların fotoğraf çektirdiği görüldü.

'BİRLİKTELİĞİN BİR SİMGESİ'

Lokanta işletmecisi Yakup Kahraman genellikle kardan adam yaptıklarını belirterek, "Ülkemizde içten ve dıştan maddi, genel sıkıntılarda kaldığımız noktada, Allah'ın verdiği bu rahmetle, karla bütün Müslümanların, özellikle ülkemizin birlik ve beraberliği için, iç ve dış güçlere karşı birlikteliğin bir simgesi olmasını düşündük" diye konuştu. (DHA)

