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Sivas'ta sağanak ve dolu yağışı hayatı felç etti

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GÜNDEM  | 30.05.2019 19:05 | Son Güncelleme

Sivas'ta etkili olan sağanak ve dolu, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, yağmurdan korunmak isteyenler, dükkanlara sığındı.

Sivas'ta sağanak ve dolu yağışı hayatı felç etti

Kentte, saat 17.00 sıralarında başlayan sağanakta, cadde ve sokaklar, kısa sürede göle döndü. Yağmurun ardından ise kısa süre dolu etkili oldu.

ESNAF YOĞUN ÇABA SARF ETTİ

İmam Hatip Sokak ve Hikmet Işık Caddesi'nde su birikintileri oluştu. Esnaf, suların iş yerlerine girmemesi için yoğun çaba sarf ederken, yağmurdan korunmak isteyenler de dükkanlara sığındı. (DHA)

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Sivas dolu

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