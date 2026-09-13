Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Galaxy S26 FE’nin Hindistan fiyatı sızdı! 512GB seçeneği ilk etapta gelmeyebilir

Samsung Galaxy S26 FE’nin Hindistan fiyatlarına ilişkin bazı iddialar ortaya çıktı. Buna göre, telefonun 512GB seçeneği, en azından başlangıçta bu pazara gelmeyecek gibi görünüyor.

Galaxy S26 FE’nin Hindistan fiyatı sızdı! 512GB seçeneği ilk etapta gelmeyebilir
Enes Çırtlık

Samsung Galaxy S26 FE’nin Hindistan’da satışa sunulacak depolama seçeneklerine ilişkin fiyatlar sızdı. Yeni sızıntıya göre 8GB RAM ve 128GB depolama sunan başlangıç modelinin fiyatı 69.999 rupi olacak.

8GB/256GB modelin fiyatının ise 79.999 rupi olacağı öne sürülüyor. Galaxy S26 FE’nin 512GB depolama seçeneği de bulunuyor ancak bu modelin en azından ilk etapta Hindistan’a gelmeyeceği anlaşılıyor.

SATIŞLARIN 18 EYLÜL’DE BAŞLAMASI PLANLANIYOR

Geçen ay tanıtılan Samsung Galaxy S26 FE, belirli pazarlarda 4 Eylül’de satışa çıktı. Hindistan ise ilk satış dalgasına dahil edilmedi. Bu ülkede satışların 18 Eylül’de başlaması planlanıyor.

GSMArena, Samsung’un Hindistan fiyatını açıklamamış olmasının nedeninin bu farklı satış takvimi olabileceğini belirtiyor.

Galaxy S26 FE’nin Hindistan fiyatı sızdı! 512GB seçeneği ilk etapta gelmeyebilir 1

EXYNOS 2500 VE 120HZ EKRAN

Samsung Galaxy S26 FE, 6,7 inç boyutunda, 1080p çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan Dynamic AMOLED ekranla geliyor. Telefonda Exynos 2500 yonga seti bulunuyor.

Cihazın 4.900 mAh bataryası, 45W kablolu ve 15W kablosuz şarjı destekliyor.

50MP ANA KAMERA VE ONE UI 9

Arka taraftaki üçlü kamera sisteminin ana kamerası 50MP çözünürlüğünde. Samsung Galaxy S26 FE, kutudan Android 17 tabanlı One UI 9 ile çıkıyor.

Kaynak: GSMArena

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tüm şehri lavanta kokutacaklarTüm şehri lavanta kokutacaklar
76 yaşında şehirden kaçıp oraya gidiyor! 76 yaşında şehirden kaçıp oraya gidiyor!

Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung Hindistan Samsung Galaxy S26 FE
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Son seçim anketi yayınlandı! AK Parti açık ara farkla birinci... İlk beşteki 3 partinin oyu neredeyse aynı

Son seçim anketi yayınlandı! AK Parti açık ara farkla birinci... İlk beşteki 3 partinin oyu neredeyse aynı

Canlı yayında Türk polisine hakaret etti! Sosyal medya gözaltına alındı

Canlı yayında Türk polisine hakaret etti! Sosyal medya gözaltına alındı

Tüm İspanya Arda Güler'i konuşuyor! 5 gollü maçta şov yaptı

Tüm İspanya Arda Güler'i konuşuyor! 5 gollü maçta şov yaptı

Fatma Soydaş tahliye edildi! İlk görüntüsü ortaya çıktı

Fatma Soydaş tahliye edildi! İlk görüntüsü ortaya çıktı

Burger, döner, sucuk... Et ürünlerinde yeni kurallar! Yasaklanıyor

Burger, döner, sucuk... Et ürünlerinde yeni kurallar! Yasaklanıyor

Bu hafta BİM'e JBL kulak üstü kulaklık geliyor!

Bu hafta BİM'e JBL kulak üstü kulaklık geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.