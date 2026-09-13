Galaxy S26 FE’nin Hindistan fiyatı sızdı! 512GB seçeneği ilk etapta gelmeyebilir

Samsung Galaxy S26 FE’nin Hindistan’da satışa sunulacak depolama seçeneklerine ilişkin fiyatlar sızdı. Yeni sızıntıya göre 8GB RAM ve 128GB depolama sunan başlangıç modelinin fiyatı 69.999 rupi olacak.

8GB/256GB modelin fiyatının ise 79.999 rupi olacağı öne sürülüyor. Galaxy S26 FE’nin 512GB depolama seçeneği de bulunuyor ancak bu modelin en azından ilk etapta Hindistan’a gelmeyeceği anlaşılıyor.

SATIŞLARIN 18 EYLÜL’DE BAŞLAMASI PLANLANIYOR

Geçen ay tanıtılan Samsung Galaxy S26 FE, belirli pazarlarda 4 Eylül’de satışa çıktı. Hindistan ise ilk satış dalgasına dahil edilmedi. Bu ülkede satışların 18 Eylül’de başlaması planlanıyor.

GSMArena, Samsung’un Hindistan fiyatını açıklamamış olmasının nedeninin bu farklı satış takvimi olabileceğini belirtiyor.

EXYNOS 2500 VE 120HZ EKRAN

Samsung Galaxy S26 FE, 6,7 inç boyutunda, 1080p çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan Dynamic AMOLED ekranla geliyor. Telefonda Exynos 2500 yonga seti bulunuyor.

Cihazın 4.900 mAh bataryası, 45W kablolu ve 15W kablosuz şarjı destekliyor.

50MP ANA KAMERA VE ONE UI 9

Arka taraftaki üçlü kamera sisteminin ana kamerası 50MP çözünürlüğünde. Samsung Galaxy S26 FE, kutudan Android 17 tabanlı One UI 9 ile çıkıyor.

Kaynak: GSMArena