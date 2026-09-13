Tüm şehri lavanta kokutacaklar: Vahşi depolamanı dönüştürecekler

Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde çevre ve halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından geçmiş yıllarda hizmete alınan Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi’nde bir yandan atıkların bertarafı kontrollü bir şekilde sağlanmaya devam ederken diğer yandan da vahşi depolama alanları rehabilite ediliyor. Akhisar’da da uzun yıllardır sorun oluşturan vahşi depolama alanında başlatılan rehabilitasyon çalışmaları sonrasında alan, lavanta bahçesine dönüştürülecek. Böylece Akhisar yeni bir sosyal alana kavuşmuş olacak.

KİL TABAKASI OLUŞTURULACAK

Rehabilitasyon çalışmaları hakkında bilgi veren İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığında görev yapan Çevre Mühendisi Yalçın İnce, çalışmalar kapsamında yeraltı sularının korunması amacıyla drenaj sistemi kurulacağını söyledi. Alanın geçirimsizliğinin sağlanması için kil tabakası oluşturulacağını belirten İnce, yaşanabilecek gaz sıkışmalarının önüne geçmek amacıyla da borulama sisteminin hayata geçirileceğini ifade etti.

Rehabilitasyon çalışmalarının ardından alanın lavanta bahçesi olarak değerlendirileceğini söyleyen İnce, "Besim Başkanımızın öncülüğünde Akhisar için yıllardır sorun olan vahşi depolama alanını lavanta bahçesine çevirerek bu sorunu çözmüş olacağız. Çalışmalar tamamlandığında Akhisar’ımıza güzel bir lavanta bahçesi kazandırmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır