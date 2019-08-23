Sivas'ta şoför, otobüste rahatsızlanan kadın yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Sivas'ta, Yiğitler Mahallesi - Üniversite seferini yapan halk otobüsü şoförü Halil Akalan otobüsüne binen kadının fenalaştığını görünce, güzergahından çıkarak hastaneye yöneldi. Yolcu otobüsünün güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, ayakta yolculuk yapan kadının bir anda fenalaşarak yere yığılıyor. Yolcu dolu otobüsle Akalan tarafından Sivas Numune Hastanesine kısa sürede yetiştirilen kadın tedavi altına alındı. Yaklaşık 6 dakikada hastaneye yetiştirilen kadının sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

"İNSANLIK GÖREVİMİ YERİNE GETİRDİM"

Otobüste rahatsızlanan genç kadını hastaneye götürerek insanlık görevini yerine getirdiğini belirten Akalan, “Dün seferden gelirken yolcunun birisi fenalaştı, hiç düşünmeden arabamın dolu olmasına rağmen hastaneye gittim. Acilde müdahale ettiler, yolcuya müdahale edildikten sonra ben hastaneden ayrıldım. Otobüste yolcular vardı fakat insanlık görevimi yapmam lazımdı. Öğrendiğime göre kalp sıkışması yaşamış. Genç bir arkadaşımızdı. Hiç düşünmeden sıradan çıktım ve yolcularla beraber hastaneye götürdüm. Dünde arayarak bana teşekkürlerini iletti. Bende geçmiş olsun dileklerimi dile getirdim. “dedi.

(İHA)

