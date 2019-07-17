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Sivas'ta 'Zebra çatal kuyruklu kelebek' görüldü

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 17.07.2019 09:16 | Son Güncelleme

Türkiye'de çok az rastlanan 'Zebra çatal kuyruklu kelebek' türü, Sivas kent merkezi yakınlarında görüntülendi.

Sivas'ta 'Zebra çatal kuyruklu kelebek' görüldü

Kent merkezine 15 kilometre mesafedeki Soğuk Çermik Kaplıcası bölgesinde diğerlerinden farklı bir tür kelebek dikkat çekti. Kanat yapısı ve kuyruğu ile görenlerin ilgisini çeken kelebeğin genellikle Kuzey Amerika kıyılarında, Tennesse eyaletinde sıklıkla görülen 'Zebra çatal kuyruklu kelebek' olduğu belirlendi.

Dünyanın en güzel kelebeklerinden biri olarak gösterilen, siyah-beyaz çizgilerle kaplı üçgen şeklindeki kanatları ve kuyruğu ile büyük ilgi çeken kelebek, meraklıları tarafından kayda alındı.

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Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
Sivas Zebra çatal kuyruklu kelebek

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
BU TÜR ÇANAKKALEDE ÇOK VAR ÇOK HARİKA BİR KELEBEK
sayın yayıncı bukelebek türü her yerde fazlasıyla bulunan bir tür.ivas veya herhangi bir yerde görülmesi o kadar doğalki. Benim bahçemde bile var.Haber olarak vermeniz şaşırtıcı.
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