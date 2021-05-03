Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Sivas’taki ilginç kayaları görenler şaşkınlık geçirdi

Sivas’taki ilginç kayaları görenler şaşkınlık geçirdi

Seray Üstün Seray Üstün
03.05.2021 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ın Kangal ilçesi Sarıpınar köyünde görenleri şaşırtan ilginç kayalar turizme kazandırılmayı bekliyor. Mantar kayalar görüntüleri kadar haklarında ileri sürülen rivayetlerle de dikkat çekiyor.

Sivas’taki ilginç kayaları görenler şaşkınlık geçirdi

Kangal ilçesine uzaklığı 20 kilometre olan Sarıpınar köyü ilginç kayalarıyla dikkat çekiyor. Boş arazide sadece bir bölgede bulunan ilginç kayalar, farklı kayaların destekleriyle ayakta duruyor. Görüntüleri kadar rivayetiyle de dikkat çeken kayalar görenlerin ilgisini çekiyor. Rivayete göre; köyde yaşayan bir oğlan bir kızı sevmiş. Ancak kız başkası ile evlenmiş. Kızın evleneceği gün düğün alayının bölgeden geçtiği sırada oğlan ’taş olasınız’ diyerek beddua etmiş. Düğün alayı da oracıkta taş kesilmiş. Drone ile havadan da görüntülenen kayalar, turizme kazandırılmayı bekliyor.

“TURİZME KAZANDIRILSIN”

1

Sarıpınar Köyü sakini Halife Şimşek, ilginç kayaların turizme kazandırılması gerektiğini söyleyerek, “Bulunduğumuz yere ağkaya deriz. Dedelerimizden kalma bir düğüncü alayı var. Bir oğlan bir kızı severmiş. Bulunduğumuz yere gelince oğlan geline beddua etmiş, ‘taş olasınız’ demiş. Düğün alayı burada taş oluyor. İlginç bir görüntüsü var 80-90 senedir bu görüntü böyle devam eder. Kangalın bir kazası olarak turizme kazandırsak iyi olur. Buralara değer verdikçe buralar daha da güzelleşir” dedi.

FOTOĞRAF ÇEKTİRMEDEN GEÇMİYORLAR

2

Köy sakini Sebahattin Parlak da ilginç kayaları görenlerin fotoğraf çekmeden geçmediğini belirterek, “Bu taşlar için ecdatlarımız düğüncü değerlerdi. Oğlan böyle bir beddua etmiş bunlar da taş olmuşlar. Buradaki taşlar başka nerde var. Bu taşları görenler muhakkak onun fotoğrafını çekiyorlar” ifadelerini kullandı.

(İHA)

Elazığ’daki Keban Baraj Gölü’ne kurulan dev salıncak hem korku hem de keyif verdiElazığ’daki Keban Baraj Gölü’ne kurulan dev salıncak hem korku hem de keyif verdi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Almanya'da bir kişiye, 'yanlışlıkla' 5 doz aşı vurulduAlmanya'da bir kişiye, 'yanlışlıkla' 5 doz aşı vuruldu
Hem korku hem keyif veren dev salıncakHem korku hem keyif veren dev salıncak
Kaz Dağları ile ilgili merak edilenlerKaz Dağları ile ilgili merak edilenler
Anahtar Kelimeler:
Sivas
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Açamadığı zincir ve kilit yoktu! Çağın en büyük sihirbazı

Açamadığı zincir ve kilit yoktu! Çağın en büyük sihirbazı

Nazi döneminde ölüm saçtılar! En yüksek IQ'lu 5 cani

Nazi döneminde ölüm saçtılar! En yüksek IQ'lu 5 cani

İki kültür varlığı daha UNESCO listesine girdi

İki kültür varlığı daha UNESCO listesine girdi

Dünya genelinde tek! Çizimi ile Türkiye’ye birincilik getirdi

Dünya genelinde tek! Çizimi ile Türkiye’ye birincilik getirdi

İlginizi Çekebilir

Altın çağ yaşanıyor! Böylesi görülmedi

Altın çağ yaşanıyor! Böylesi görülmedi

Rekor III. Murat’ta! En çok çocuğu olan Osmanlı padişahları

Rekor III. Murat’ta! En çok çocuğu olan Osmanlı padişahları

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İç çamaşırını sadece erkekler kullanıyormuş

İç çamaşırını sadece erkekler kullanıyormuş

Bu Çin gelenekleri, başka bir dünyadan hissettiriyor

Bu Çin gelenekleri, başka bir dünyadan hissettiriyor

Mezarını korumak için tuzaklarla dolu piramit yaptırdı

Mezarını korumak için tuzaklarla dolu piramit yaptırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.