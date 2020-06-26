Sivasspor’a 7. kez koronavirüs testi yapıldı

Sivas İl Sağlık Müdürlüğü'nden Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'ne gelen ekip, sahasında oynayacağı Kayserispor maçı öncesi; A takım futbolcularına, teknik heyete, idari kadroya, destek ekibe, tesislerde ve stadyumda görevli olan personellere 7. kez yeni tip korona virüs (Covid-19) PCR testi yaptı.
Daha önce 6. kez teste tabi tutulan kırmızı-beyazlılarda hiçbir pozitif vakaya rastlanılmamıştı.
(İHA)
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