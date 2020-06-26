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Sivasspor’a 7. kez koronavirüs testi yapıldı

SİVASSPOR HABERLERİ  | 26.06.2020 10:47 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yayımladığı 'Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü' kapsamında DG Sivasspor'a 7. kez korona virüs testi yapıldı.

Sivasspor’a 7. kez koronavirüs testi yapıldı

Sivas İl Sağlık Müdürlüğü'nden Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'ne gelen ekip, sahasında oynayacağı Kayserispor maçı öncesi; A takım futbolcularına, teknik heyete, idari kadroya, destek ekibe, tesislerde ve stadyumda görevli olan personellere 7. kez yeni tip korona virüs (Covid-19) PCR testi yaptı.

Daha önce 6. kez teste tabi tutulan kırmızı-beyazlılarda hiçbir pozitif vakaya rastlanılmamıştı.

(İHA)

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