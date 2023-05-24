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Sivasspor'a karşı takımını 1-0 öne geçiren Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu gol anını anlattı!

24.05.2023 22:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinde Sivasspor'u 3-0 mağlup ederek adını finale yazdıran Fenerbahçe'de takımının ilk golünü kaydeden Ferdi Kadıoğlu karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Sivasspor'a karşı takımını 1-0 öne geçiren Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu gol anını anlattı!
Ferdi Kadıoğlu

Ferdi Kadıoğlu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor ile karşılaşırken sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrılarak finale yükseldi. Sağ bekte görev yapan ve başarılı performans sergileyen Ferdi Kadıoğlu, 47. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

KUPADAKİ İLK GOLÜNÜ KAYDETTİ

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Spor Toto Süper Lig’de Kayserispor’a 1, Sivasspor’a da 2 gol kaydeden Ferdi, Türkiye Kupası’nda ilk golünü attı. Bu sezon kaydettiği 3 golü de deplasmanda bulan 23 yaşındaki oyuncu, Kadıköy’de ilk kez gol sevinci yaşadı. Mücadeleye 11’de başlayan Ferdi, 90 dakika sahada kaldı.

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"İLK POZİSYONDA ATMALIYDIM"

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Karşılaşmanın ardından konuşan başarılı futbolcu gol anını anlatırken, "Güzel bir pozisyondu. Aslında ilk pozisyonda atmalıydım. Ardından vole şutum girdi. Finaldeyiz. Ligde de önemli bir maçımız var. Bundan sonra o maça odaklanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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