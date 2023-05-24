Sivasspor'a karşı takımını 1-0 öne geçiren Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu gol anını anlattı!

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor ile karşılaşırken sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrılarak finale yükseldi. Sağ bekte görev yapan ve başarılı performans sergileyen Ferdi Kadıoğlu, 47. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

KUPADAKİ İLK GOLÜNÜ KAYDETTİ

Spor Toto Süper Lig’de Kayserispor’a 1, Sivasspor’a da 2 gol kaydeden Ferdi, Türkiye Kupası’nda ilk golünü attı. Bu sezon kaydettiği 3 golü de deplasmanda bulan 23 yaşındaki oyuncu, Kadıköy’de ilk kez gol sevinci yaşadı. Mücadeleye 11’de başlayan Ferdi, 90 dakika sahada kaldı.

"İLK POZİSYONDA ATMALIYDIM"

Karşılaşmanın ardından konuşan başarılı futbolcu gol anını anlatırken, "Güzel bir pozisyondu. Aslında ilk pozisyonda atmalıydım. Ardından vole şutum girdi. Finaldeyiz. Ligde de önemli bir maçımız var. Bundan sonra o maça odaklanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.



