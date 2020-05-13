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Sivasspor’a koronavirüs testi yapılacak

SİVASSPOR HABERLERİ  | 13.05.2020 10:40 | Son Güncelleme

Dünyayı etkisi altına alan ve liglerin ertelenmesine neden olan korona virüs DG Sivasspor’u da hızlı önlemler almaya itti. Yiğidolar’a 16 Mayıs Cumartesi günü korona virüs testi yapılacak.

Sivasspor’a koronavirüs testi yapılacak

Şampiyonluğun en büyük adaylarından DG Sivasspor Kulübü, koronavirüs salgınına karşı önlemlerini hızlandırıyor. Edinilen bilgiye göre Sivasspor’da futbol takımı teknik ekibine ve oyunculara yeni tip korona virüs testi yapılacak.

Sivasspor yönetimi, 16 Mayıs Cumartesi günü yapılacak olan antrenman öncesi Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde; futbolculara, teknik heyete ve tüm personele korona virüs testi daha yaptırma kararı aldı. Çıkan sonuçlara göre antrenman programı yeniden şekillenecek.

(İHA)

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