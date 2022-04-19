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Sivasspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

19.04.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Antalya'nın Serik ilçesindeki bir otelin sahasında teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma, açma germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Aytemiz Alanyaspor ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 20.30'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede Ali Şansalan görev yapacak.

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