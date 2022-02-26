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Sivasspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor Beşiktaş maçı hangi kanalda?

26.02.2022 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor Beşiktaş maçı için geri sayım sürüyor. Sivasspor Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen maç öncesi Sivasspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte Sivasspor Beşiktaş maçı ile ilgili ayrıntılar...

Sivasspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Sivasspor Beşiktaş maçı için heyecan dorukta. Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor'a konuk olacak. Sivasspor ile Beşiktaş oyuncuları 3 puan almak için sahada ter dökecek. Peki Sivasspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Sivasspor Beşiktaş maçı ile ilgili detaylar haberimizde.

SİVASSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivasspor, 26 Şubat Cumartesi (bugün) saat 19:00'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Beşiktaş'ı konuk edecek.

SİVASSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor Beşiktaş maçını Sarper Barış Saka yönetecek. Mücadadele beIN Sports 1'den canlı olarak izlenebilecek.

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Spor Toto Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü Sivasspor
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