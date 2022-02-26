Sivasspor Beşiktaş maçı için heyecan dorukta. Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor'a konuk olacak. Sivasspor ile Beşiktaş oyuncuları 3 puan almak için sahada ter dökecek. Peki Sivasspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Sivasspor Beşiktaş maçı ile ilgili detaylar haberimizde.

SİVASSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivasspor, 26 Şubat Cumartesi (bugün) saat 19:00'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Beşiktaş'ı konuk edecek.

SİVASSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor Beşiktaş maçını Sarper Barış Saka yönetecek. Mücadadele beIN Sports 1'den canlı olarak izlenebilecek.

