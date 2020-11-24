Sivasspor'da 2 futbolcu daha koronavirüse yakalandı

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4'üncü maçında perşembe günü İstanbul'da Karabağ ile karşılaşacak olan Sivasspor'da yeni koronavirüs vakaları çıktı. Sivasspor'da iki futbolcunun ve teknik heyetten bir kişinin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.
Sivasspor Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Karabağ maçı öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize bugün kulüp tesislerimizde yapılan Kovid-19 PCR testi sonuçlanmış olup, 2 sporcumuzun ve teknik heyetten bir kişinin test sonucu pozitif çıkmıştır. 3 ismin de izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanılmıştır. Ayrıca daha önce testi pozitif çıkan bir sporcumuzun son testi negatife dönmüştür. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadesi kullanıldı.
Sivasspor'da koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı 8'e yükseldi.
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