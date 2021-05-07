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Sivasspor’da 4 futbolcu ceza sınırında!

07.05.2021 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zorlu Medipol Başakşehir maçı öncesi DG Sivasspor’da 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sivasspor’da 4 futbolcu ceza sınırında!

Süper Lig’in 40. haftasında yarın Sivasspor ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka öncesi Sivasspor’da 4 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor.

Kırmızı-beyazlılarda kaleci Ali Şaşal Vural, stoper Ahmet Oğuz ve orta saha oyuncuları Robin Yaçın ile Erdoğan Yeşilyurt, Başakşehir maçında sarı kart cezası tehdidiyle karşı karşıya.

Söz konusu futbolcular Başakşehir mücadelesinde sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Fenerbahçe müsabakasında görev yapamayacak.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Süper Lig Sivasspor Başakşehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
ahmet ogüz stoper oylemi????????????????
yılların sağ bek ahmet oğuzu stoper yaptiniz ya helal olsun size
yillarin orta sahasi ozan tufanda iki haftadir sagbek niye sasiriyon

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