Sivasspor'da Robinho'dan çiftetelli şov

2018-2019 sezonuna Bolu'nun Karacasu Beldesi'nde yoğun bir tempoda hazırlanan Demir Grup Sivasspor'da futbolcular düzenlenen etkinliklerle kamp yaptıkları otelde hoş vakit geçiriyorlar. Kırmızı-beyazlı ekip kamp yaptığı otelde orta saha oyuncusu Hakan Arslan'ın 30'uncu yaş gününü kutladı. Futbolcuların eğlenceli vakit geçirdiği doğum günü partisinde takımın Brezilyalı yıldızı Robinho, Arouna Kone ve Mert Hakan Yandaş ile karşılıklı çiftetelli oynadı. Robinho'nun çiftetelli oynama görüntüleri sosyal medya da paylaşılınca büyük ilgi gördü.
Beşiktaş, Fabri için Fulham'la 6 milyon euroya anlaşma sağladı!
Javier Hernandez, sevgilisi Sarah Kohan ile Miami'de görüntülendi!
Muğdat Çelik, Fatih Terim'in yüzünü güldürdü
Al Hilal, Bafetimbi Gomis için Galatasaray'la temasta
Zidane'ın Juventus'a gideceği iddia edildi
West Ham United, Beşiktaş'a Vida için teklif yaptı
Bedelli askerlikten faydalanacak futbolcular
Fenerbahçe'de Mehmet Ekici yine sakatlandı
Avrupa'da biten transferler (2018-2019 sezonu)
Cristiano Ronaldo resmen Juventus'ta
G.Saray'ın eski yıldızı Arabistan'a gitti
Burak Yılmaz ameliyat oldu! 4-5 hafta sonra sahalara dönecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum