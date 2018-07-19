Sivasspor'da Robinho'dan çiftetelli şov

2018-2019 sezonuna Bolu'nun Karacasu Beldesi'nde yoğun bir tempoda hazırlanan Demir Grup Sivasspor'da futbolcular düzenlenen etkinliklerle kamp yaptıkları otelde hoş vakit geçiriyorlar. Kırmızı-beyazlı ekip kamp yaptığı otelde orta saha oyuncusu Hakan Arslan'ın 30'uncu yaş gününü kutladı. Futbolcuların eğlenceli vakit geçirdiği doğum günü partisinde takımın Brezilyalı yıldızı Robinho, Arouna Kone ve Mert Hakan Yandaş ile karşılıklı çiftetelli oynadı. Robinho'nun çiftetelli oynama görüntüleri sosyal medya da paylaşılınca büyük ilgi gördü.



