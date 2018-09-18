Sivasspor'da Robinho şaşkınlığı

Ligde beklentilerin altında kalan Sivasspor’da, özellikle Robinho ilk 5 maçlık periyotta vasatı aşamadı. 5 karşılaşmanın hepsinde 90 dakika sahada kalan Brezilyalı yıldız, ne gol atabildi ne de asist yapabildi. Takımın bir diğer önemli oyuncusu Kone ise 5 haftada 2 kez ağları havalandırdı. Toplamda 5 puanı bulunan Kırmızı-Beyazlılar’da teknik direktör Tamer Tuna’nın durumu da tartışılmaya başlandı.
(FANATİK)
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