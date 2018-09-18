SPOR

Sivasspor'da Robinho şaşkınlığı

SİVASSPOR HABERLERİ  | 18.09.2018 10:51 | Son Güncelleme

Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan ve beklentilerin altında kalan Sivasspor’da, özellikle Robinho ilk 5 maçlık periyotta vasatı aşamadı.

Sivasspor'da Robinho şaşkınlığı

Ligde beklentilerin altında kalan Sivasspor’da, özellikle Robinho ilk 5 maçlık periyotta vasatı aşamadı. 5 karşılaşmanın hepsinde 90 dakika sahada kalan Brezilyalı yıldız, ne gol atabildi ne de asist yapabildi. Takımın bir diğer önemli oyuncusu Kone ise 5 haftada 2 kez ağları havalandırdı. Toplamda 5 puanı bulunan Kırmızı-Beyazlılar’da teknik direktör Tamer Tuna’nın durumu da tartışılmaya başlandı.

(FANATİK)

PARTNERÇocuğum her şeyi ağlayarak istiyor ne yapabilirim?Çocuğum her şeyi ağlayarak istiyor ne yapabilirim?
Tamer Tuna: Yabancı konusunu hep aynı teknik adamlar konuşuyorTamer Tuna: Yabancı konusunu hep aynı teknik adamlar konuşuyor
Sivassporlu Arouna Kone: Takım olarak şanssızızSivassporlu Arouna Kone: Takım olarak şanssızız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Sivasspor robinho

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki ağlayarak paylaştı! Emrah Karaduman ve Aleyna Tilki ayrıldı mı?

Aleyna Tilki ağlayarak paylaştı! Emrah Karaduman ve Aleyna Tilki ayrıldı mı?

Son dakika! Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi

Son dakika! Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi

Fenerbahçe'de Damien Comolli'nin ilk hedefi Yassine Benzia'nın bonservisini alabilmek

Fenerbahçe'de Damien Comolli'nin ilk hedefi Yassine Benzia'nın bonservisini alabilmek

Galatasaray'da Belhanda'nın ayrılması an meselesi

Galatasaray'da Belhanda'nın ayrılması an meselesi

Taraftar hakeme saldırdı, maç tatil edildi!

Taraftar hakeme saldırdı, maç tatil edildi!

Şenol Güneş için bomba iddia! Yeni adresi...

Şenol Güneş için bomba iddia! Yeni adresi...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sivasspor'da Robinho şaşkınlığı

Sivasspor'da Robinho şaşkınlığı

Tamer Tuna: Yabancı konusunu hep aynı teknik adamlar konuşuyor

Tamer Tuna: Yabancı konusunu hep aynı teknik adamlar konuşuyor

Sivassporlu Arouna Kone: Takım olarak şanssızız

Sivassporlu Arouna Kone: Takım olarak şanssızız

Robinho'dan VAR sistemine eleştiri

Robinho'dan VAR sistemine eleştiri

Sivasspor'da ilk 3 hafta sendromu

Sivasspor'da ilk 3 hafta sendromu

Sivasspor Olivier Kemen'i kadrosuna katıyor

Sivasspor Olivier Kemen'i kadrosuna katıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.