Sivasspor'da teknik heyet ve futbolcularda Kovid-19'a rastlanmadı

Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, "A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan tüm personelimize yapılan dördüncü Kovid-19 testi sonuçlanmış ve bu testte de hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır." denildi.
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