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Sivasspor’da Ziya Erdal koronavirüsü yendi

SİVASSPOR HABERLERİ  | 13.12.2020 17:12 | Son Güncelleme

DG Sivasspor’un kaptanı Ziya Erdal’dan sevindirici haber geldi. Son koronavirüs testi negatif çıkan golcü oyuncu, takımla beraber bugün idmana çıktı.

Sivasspor’da Ziya Erdal koronavirüsü yendi

Bir süredir Kovid-19 ile mücadele veren Sivasspor’un tecrübeli futbolcusu Ziya Erdal ve yardımcı antrenör Servet Çetin hastalığı atlattı ve takımla beraber çalışmalara başladı.
32 yaşındaki deneyimli oyuncu Erdal’ın ve yardımcı antrenör Servet Çetin’in koronavirüsü atlattığını duyuran kırmızılı-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, “Bir süredir antrenmanlara katılamayan takım kaptanımız Ziya Erdal ile yardımcı antrenörümüz Servet Çetin de çalışmalarda yer aldı” notunu ekledi.

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