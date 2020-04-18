Sivasspor’dan Barcelona’ya cevap!

Kırmızı-beyazlı kulüp başarılı futbolcusu Emre Kılınç’ın gol attığı bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Yapılan paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim aldı.
Yapılan paylaşıma, "Sevgili FC Barcelona, bizde de bir Emre Kılınç var; yağmurda, çamurda, karda, Sivas’ta jeneriklik goller atması engellenemiyor" notu eklendi.
(İHA)
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