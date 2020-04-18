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Sivasspor’dan Barcelona’ya cevap!

İSPANYA HABERLERİ  | 18.04.2020 11:00 | Son Güncelleme

İspanyol ekibi Barcelona, resmi sosyal medya hesabından Sivas’ın da isminin yer aldığı bir paylaşımda bulunmuştu. Bunun üzerine DG Sivasspor Kulübü, Barcelona’ya karşılık olarak sosyal medya hesabından cevap verdi.

Sivasspor’dan Barcelona’ya cevap!

Kırmızı-beyazlı kulüp başarılı futbolcusu Emre Kılınç’ın gol attığı bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Yapılan paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

Yapılan paylaşıma, "Sevgili FC Barcelona, bizde de bir Emre Kılınç var; yağmurda, çamurda, karda, Sivas’ta jeneriklik goller atması engellenemiyor" notu eklendi.

(İHA)

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