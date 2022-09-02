Sivasspor ile Fatih Karagümrük, Süper Toto Süper Lig 5. haftasında kozlarını paylaşacak. Heyecanla beklenen maç öncesi çok sayıda vatandaş internette araştırma yapmaya başladı. Peki; Sivasspor Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor Fatih Karagümrük maçı canlı yayın bilgisi ve karşılaşmaya ilişkin detaylar haberimizde...

SİVASSPOR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivasspor - Fatih Kargümrük maçı 3 Eylül Cumartesi günü saat 19.15'te başlayacak.

Sivas 4 Eylül Stadyumu'ndaki karşılaşmada hakem Yasin kol düdük çalacak.

SİVASSPOR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Fatih Kargümrük maçı beIN Sports 2 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

SİVASSPOR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇININ HAKEMİ YASİN KOL KİMDİR?

Yasin Kol, 15 Aaralık 1987 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi.

Yasin Kol, Trabzon Bölgesi hakemlerindendir. Asıl mesleği güvenlik görevlisi olan Yasin Kol, ilk defa 2019 yılının mayıs ayında Süper Lig'de 4. hakem olarak görev almıştır.

34 yaşındaki hakem Yasin Kol, Trabzonludur. Yasin Kol, 2020-2021 sezonundan itibaren orta hakem olarak maç yönetmektedir.

