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Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam etti

29.01.2022 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam etti

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 5 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Gaziantep FK ile Sivasspor, 5 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da Kalyon Stadı'nda karşılaşacak.

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