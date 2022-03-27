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Sivasspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

27.03.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda GZT Giresunspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 45 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmaları yapıldı.

Ardından çabukluk çalışmaları gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde bire bir hücum ve savunma çalışmaları yaptıktan sonra çift kale maçla günü tamamladı.

Sakatlığı bulunan Pedro Henrique, takımdan ayrı koşu yaptı.

Sivasspor, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

GZT Giresunspor ile Demir Grup Sivasspor, 2 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da Çotanak Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.

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