Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü, testler negatif çıktı

12 Haziran'da başlaması planlanan için lig için çalışan Demir Grup Sivasspor, 1 günlük iznin ardından yeniden mesaiye başladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman saat 1 saat 40 dakika sürdü. Dayanıklılık koşusuyla başlayan idman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dar alan oyun oynayan futbolcular, son bölümde ise yarım sahada yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
Sivas Valisi Salih Ayhan, kırmızı-beyazlıların antrenmanını ziyaret etti. Takımın bayramını tebrik eden Vali Ayhan, ziyaretin sonunda kaleci Mamadou Samassa'ya penaltı atışı da yaptı.
Demir Grup Sivasspor, yarın saat 10.30'da ve 17.30'da yapacağı çift antrenmanla Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına devam edecek. Öte yandan kulüpte futbolcu, teknik heyet ve personele bugün yapılan ikinci koronavirüs testleri sonucunda da herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadı.
Futbol dünyası şokta! Hayatını kaybetti!
Beşiktaş'tan Bayern Münih'e transfer oldu!
Sergen Yalçın'dan taraftara mesaj var
Kariyeri bitebilir!
Teknik direktör oluyor! İşte detaylar...
Fenerbahçe'ye geri döndü! İşte yeni görevi...
Trabzonspor'da harekat başladı!
G.Saray'da büyük sürpriz! Geri dönüyor...
Karius'un yeni takımı belli oldu!
Onlar şampiyon olursa, Türkiye'ye yazık olur
Kenan attı, Düsseldorf'a yetmedi!
Galatasaray günün antrenmanını tamamladı
Van Persie'den ilginç anı
Süper Lig için kritik toplantı
Son hali herkesi şaşırttı
Okuyucu Yorumları 0 yorum