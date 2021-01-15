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Sivasspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

15.01.2021 18:39 | Son Güncelleme:
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Sivasspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Başakşehir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenman, ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı.

Ardından iki grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışan futbolcular, son bölümde taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Medipol Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 16.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Alper Ulusoy görev yapacak.

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